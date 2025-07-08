https://ria.ru/20250708/avtobus-2027934506.html
СК завел дело после ДТП с автобусом в Ступино, где пострадали 15 человек
СК завел дело после ДТП с автобусом в Ступино, где пострадали 15 человек - РИА Новости, 08.07.2025
СК завел дело после ДТП с автобусом в Ступино, где пострадали 15 человек
Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в подмосковном Ступино, где перевернулся автобус, в результате... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:25:00+03:00
2025-07-08T15:25:00+03:00
2025-07-08T15:40:00+03:00
происшествия
ступино
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027906219_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0fa0d7244edf451a2ff78e0983219ab3.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в подмосковном Ступино, где перевернулся автобус, в результате чего пострадали 15 человек, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по области.Ранее подмосковные прокуратура и полиция сообщили, что, по предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате пострадали 15 человек."По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров... возбуждено уголовное дело (статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250708/rebenok-2027897988.html
ступино
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027906219_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ab3035c98f30f1e2bafef05743fb930b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ступино, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Ступино, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
СК завел дело после ДТП с автобусом в Ступино, где пострадали 15 человек
Дело об небезопасных услугах завели после ДТП с 15 пострадавшими в Ступино