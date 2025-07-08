https://ria.ru/20250708/avtobus-2027934506.html

СК завел дело после ДТП с автобусом в Ступино, где пострадали 15 человек

СК завел дело после ДТП с автобусом в Ступино, где пострадали 15 человек - РИА Новости, 08.07.2025

СК завел дело после ДТП с автобусом в Ступино, где пострадали 15 человек

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в подмосковном Ступино, где перевернулся автобус, в результате... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T15:25:00+03:00

2025-07-08T15:25:00+03:00

2025-07-08T15:40:00+03:00

происшествия

ступино

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в подмосковном Ступино, где перевернулся автобус, в результате чего пострадали 15 человек, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по области.Ранее подмосковные прокуратура и полиция сообщили, что, по предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате пострадали 15 человек."По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров... возбуждено уголовное дело (статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250708/rebenok-2027897988.html

ступино

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ступино, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)