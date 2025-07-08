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СК завел дело после ДТП с автобусом в Ступино, где пострадали 15 человек - РИА Новости, 08.07.2025
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15:25 08.07.2025 (обновлено: 15:40 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/avtobus-2027934506.html
СК завел дело после ДТП с автобусом в Ступино, где пострадали 15 человек
СК завел дело после ДТП с автобусом в Ступино, где пострадали 15 человек - РИА Новости, 08.07.2025
СК завел дело после ДТП с автобусом в Ступино, где пострадали 15 человек
Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в подмосковном Ступино, где перевернулся автобус, в результате... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:25:00+03:00
2025-07-08T15:40:00+03:00
происшествия
ступино
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в подмосковном Ступино, где перевернулся автобус, в результате чего пострадали 15 человек, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по области.Ранее подмосковные прокуратура и полиция сообщили, что, по предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате пострадали 15 человек."По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров... возбуждено уголовное дело (статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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ступино
московская область (подмосковье)
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происшествия, ступино, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Ступино, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
СК завел дело после ДТП с автобусом в Ступино, где пострадали 15 человек

Дело об небезопасных услугах завели после ДТП с 15 пострадавшими в Ступино

© Фото : Прокуратура Московской областиМесто ДТП в подмосковном округе Ступино. 8 июля 2025
Место ДТП в подмосковном округе Ступино. 8 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Прокуратура Московской области
Место ДТП в подмосковном округе Ступино. 8 июля 2025
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в подмосковном Ступино, где перевернулся автобус, в результате чего пострадали 15 человек, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по области.
Ранее подмосковные прокуратура и полиция сообщили, что, по предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате пострадали 15 человек.
"По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров... возбуждено уголовное дело (статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСтупиноСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
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