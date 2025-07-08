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Разработчики "Атома" изучают потребность рынка в других электромобилях - РИА Новости, 08.07.2025
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07:37 08.07.2025 (обновлено: 07:38 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/atom-2027816284.html
Разработчики "Атома" изучают потребность рынка в других электромобилях
Разработчики "Атома" изучают потребность рынка в других электромобилях - РИА Новости, 08.07.2025
Разработчики "Атома" изучают потребность рынка в других электромобилях
Модульная платформа электромобиля "Атом" позволяет строить автомобили разных габаритов и с другим типом привода, разработчики планируют расширять модельный ряд... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T07:37:00+03:00
2025-07-08T07:38:00+03:00
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технологии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Модульная платформа электромобиля "Атом" позволяет строить автомобили разных габаритов и с другим типом привода, разработчики планируют расширять модельный ряд и оценивают потребности рынка, сообщил РИА Новости операционный директор по маркетингу "Атома" Олег Вахромеев. "Платформа модульная, и это на самом деле большая гордость наших инженеров, потому что это первая разработанная в России электромобильная платформа. Она не переделана с ДВС, это собственная разработка. И поскольку она модульная, у нее можно расширять колесную базу, то есть на ее основе можно собирать машины других габаритов", - рассказал он в кулуарах выставки "Иннопром". Вахромеев добавил, что сегодня главной задачей команды, реализующей проект "Атома", является вывод на рынок его базовой версии, однако в планах расширение модельной линейки. "Мы проходим тот же путь, как и с первой моделью, мы сейчас изучаем, во-первых, потребительский спрос, мы проводим такие первичные фокус-группы - какие машины, в принципе, люди ждут, и, конечно, в будущем планируем делать больше", - уточнил он. По его словам, платформа "Атома" позволяет установить на машине полный привод, а также оснастить машину гибридной силовой установкой. Но пока конкретных наработок в этом направлении нет. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на вторую половину 2025 года на заводе "Москвич". Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".
https://ria.ru/20250427/elektromobil--2013682627.html
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экономика, технологии, россия, свердловская область
Экономика, Технологии, Россия, Свердловская область
Разработчики "Атома" изучают потребность рынка в других электромобилях

Вахромеев: модульная платформа Атома позволяет строить машины разных габаритов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭлектромобиль "Атом"
Электромобиль Атом - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Электромобиль "Атом" . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Модульная платформа электромобиля "Атом" позволяет строить автомобили разных габаритов и с другим типом привода, разработчики планируют расширять модельный ряд и оценивают потребности рынка, сообщил РИА Новости операционный директор по маркетингу "Атома" Олег Вахромеев.
"Платформа модульная, и это на самом деле большая гордость наших инженеров, потому что это первая разработанная в России электромобильная платформа. Она не переделана с ДВС, это собственная разработка. И поскольку она модульная, у нее можно расширять колесную базу, то есть на ее основе можно собирать машины других габаритов", - рассказал он в кулуарах выставки "Иннопром".
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Вахромеев добавил, что сегодня главной задачей команды, реализующей проект "Атома", является вывод на рынок его базовой версии, однако в планах расширение модельной линейки.
"Мы проходим тот же путь, как и с первой моделью, мы сейчас изучаем, во-первых, потребительский спрос, мы проводим такие первичные фокус-группы - какие машины, в принципе, люди ждут, и, конечно, в будущем планируем делать больше", - уточнил он.
По его словам, платформа "Атома" позволяет установить на машине полный привод, а также оснастить машину гибридной силовой установкой. Но пока конкретных наработок в этом направлении нет.
Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на вторую половину 2025 года на заводе "Москвич".
Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".
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