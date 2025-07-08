https://ria.ru/20250708/ataman-2027968757.html

В Крыму прошел Совет атаманов России

В Крыму прошел Совет атаманов России - РИА Новости, 08.07.2025

В Крыму прошел Совет атаманов России

В Ливадийском дворце Республики Крым под председательством атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова прошел Совет атаманов России. Также на... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T16:54:00+03:00

2025-07-08T16:54:00+03:00

2025-07-08T16:54:00+03:00

российское казачество

российское казачество

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ливадия

дмитрий миронов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Ливадийском дворце Республики Крым под председательством атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова прошел Совет атаманов России. Также на встрече дистанционно выступили участники из Москвы и Ростова-на-Дону. Об этом сообщил портал "Российское казачество".В ходе совета собравшиеся рассмотрели вопросы о стратегических приоритетах российского казачества, деятельности Всероссийского казачьего общества и общероссийской общественной организации "Союз казаков России", а также ряд законодательных инициатив.В режиме видеосвязи приветственное слово от имени председателя Совета при Президенте по делам казачества, помощника Президента Российской Федерации Дмитрия Миронова зачитал ответственный секретарь Совета при Президенте по делам казачества, заместитель начальника Управления Президента по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Алексей Кириченко."Важно, чтобы на этой новой площадке прозвучали наиболее актуальные для казаков вопросы, такие как поддержка участников СВО и их семей, поступление в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил Российской Федерации, патриотическое воспитание молодежи, в том числе в казачьих кадетских корпусах, развитие взаимодействия между казачьими обществами и общественными объединениями казаков", – в частности, отметил в своем послании Дмитрий Миронов.Также в приветственном слове Дмитрий Миронов отметил, что сегодня российское казачество делает большой шаг вперед по сплочению в интересах защиты Отечества. Казаки объединены на передовой, вместе решают задачи сохранения исторической памяти, обеспечения преемственности поколений.Глава республики Крым Сергей Аксенов в своем выступлении отметил участие казаков в формировании истории России. Кроме того, он подчеркнул роль казачества в развитии событий Крымской весны в 2014 году и их вклад в проведение специальной военной операции."Крым будет поддерживать развитие казачества", – отметил глава республики на заседании Совета атаманов России.С приветственным словом от имени полномочного представителя Президента России в Южном федеральном округе Владимира Устинова в режиме видеосвязи выступил его заместитель Владимир Гурба. В приветствии был отмечен героизм казаков, которые встали на защиту Родины и, не жалея своих жизней, участвуют в СВО. Также полномочный представитель Президента напомнил о тружениках тыла, которые собирают гуманитарные грузы. Активно продолжают свою работу казаки и в сфере охраны общественного порядка. Также в обращении полпреда отмечено, что одним из ярких событий этого года стало участие трех казачьих расчетов в параде Победы на Красной площади."Их каждодневный труд является подлинным свидетельством для Отечества готовности нести государственную службу", – в частности, говорится в послании.Историческое служение казаков неразрывно связано с защитой рубежей нашего Отечества. Это отметил в своем приветственном слове участникам Совета атаманов России в Крыму председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Приветствие в режиме видеосвязи огласил ответственный секретарь Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин."Воспитать человека, любящего свою страну, свой народ, свои корни, чтящего традиции предков и живущего по законам совести и чести, – задача наиважнейшая. Казачье образование и воспитание, основанное на православных ценностях, призвано стать крепким фундаментом для формирования сильных духом, ответственных граждан России", – говорится, в частности, в послании.Митрополит подчеркнул, что казачество является примером мужества, веры, самоотверженного служения и крепких нравственных устоев для окружающего мира.В рамах рассмотрения вопросов повестки дня с докладом выступил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Основной темой его выступления стали стратегические приоритеты казачества. Также атаман затронул вопросы воспитания подрастающего поколения и отметил успехи Союза казачьей молодежиКроме того, Виталий Кузнецов сообщил о недавнем открытии Центрального музея казачества, рассказал о вкладе казаков в проведение специальной военной операции и напомнил о значимом событии года – участии казаков в параде Победы."Сплоченность и сила казаков признаны и востребованы нашим государством и обществом", – отметил Виталий Кузнецов.В режиме видеосвязи на Совете атаманов России выступил верховный атаман Союза казаков России Павел Задорожный. Он рассказал о деятельности союза, его задачах и целях, которые в первую очередь направлены на сохранение исторической правды о казачестве.Также Павел Задорожный в своем докладе напомнил, что казаки никогда не находились в оппозиции к русской государственности, поэтому любые события, происходящие в стране, тесно связаны с казачеством."Казачество всегда находилось в орбите русской государственности. Поэтому и сегодня мы осознаем, что все проблемы, которые складываются для государства, – это наши проблемы. Союз казаков России поддержал СВО и отправил за это время сотни гуманитарных конвоев. Очень большое количество членов союза принимает участие в спецоперации, а волонтеры доставляют гуманитарную помощь до линии боевого соприкосновения, прямо в окопы", – подчеркнул Павел Задорожный.Кроме того, в своем выступлении атаман Союза казаков отметил, что основными задачами для казачества сегодня являются сохранение культуры и исторической правды, а также достойное воспитание подрастающего поколения.Далее в ходе совета о различных законодательных инициативах рассказал атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин.В завершение атаман Виталий Кузнецов поздравил Николая Худолеева с избранием атаманом Енисейского казачьего войска. Он пожелал новому атаману успехов и Божией помощи. Затем председатель совета предоставил слово почетному атаману Енисейского казачьего войска казачьему генералу Павлу Артамонову.Финальным аккордом Совета атаманов России стала всеобщая молитва, которую прочитал епископ Ялтинский Нестор.

https://ria.ru/20250617/pravitelstvo-2023322706.html

https://ria.ru/20250509/kazaki-2016465312.html

https://ria.ru/20250625/molodezh-2026233408.html

https://ria.ru/20250624/muzey-2025139604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, республика крым, ливадия, дмитрий миронов, вооруженные силы рф