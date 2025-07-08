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В Курской области мужчина погиб при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 08.07.2025
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15:21 08.07.2025 (обновлено: 15:23 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/ataka-2027933754.html
В Курской области мужчина погиб при атаке украинского беспилотника
В Курской области мужчина погиб при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 08.07.2025
В Курской области мужчина погиб при атаке украинского беспилотника
Мужчина погиб в результате атаки украинского дрона по деревне Ходяковка Глушковского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:21:00+03:00
2025-07-08T15:23:00+03:00
курская область
происшествия
глушковский район
александр хинштейн
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КУРСК, 8 июл - РИА Новости. Мужчина погиб в результате атаки украинского дрона по деревне Ходяковка Глушковского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Шестого июля украинский дрон атаковал частный дом в деревне Ходяковка Глушковского района. В результате удара погиб 61-летний мужчина. Приношу искренние соболезнования родным. Это невосполнимая потеря", - говорится в сообщении в Telegram-канале Хинштейна.
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курская область
глушковский район
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курская область, происшествия, глушковский район, александр хинштейн
Курская область, Происшествия, Глушковский район, Александр Хинштейн
В Курской области мужчина погиб при атаке украинского беспилотника

Хинштейн: при атаке БПЛА ВСУ в Курской области погиб мужчина

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
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КУРСК, 8 июл - РИА Новости. Мужчина погиб в результате атаки украинского дрона по деревне Ходяковка Глушковского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Шестого июля украинский дрон атаковал частный дом в деревне Ходяковка Глушковского района. В результате удара погиб 61-летний мужчина. Приношу искренние соболезнования родным. Это невосполнимая потеря", - говорится в сообщении в Telegram-канале Хинштейна.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Курская областьПроисшествияГлушковский районАлександр Хинштейн
 
 
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