https://ria.ru/20250708/ataka-2027933754.html
В Курской области мужчина погиб при атаке украинского беспилотника
В Курской области мужчина погиб при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 08.07.2025
В Курской области мужчина погиб при атаке украинского беспилотника
Мужчина погиб в результате атаки украинского дрона по деревне Ходяковка Глушковского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:21:00+03:00
2025-07-08T15:21:00+03:00
2025-07-08T15:23:00+03:00
курская область
происшествия
глушковский район
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
КУРСК, 8 июл - РИА Новости. Мужчина погиб в результате атаки украинского дрона по деревне Ходяковка Глушковского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Шестого июля украинский дрон атаковал частный дом в деревне Ходяковка Глушковского района. В результате удара погиб 61-летний мужчина. Приношу искренние соболезнования родным. Это невосполнимая потеря", - говорится в сообщении в Telegram-канале Хинштейна.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
глушковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, глушковский район, александр хинштейн
Курская область, Происшествия, Глушковский район, Александр Хинштейн
В Курской области мужчина погиб при атаке украинского беспилотника
Хинштейн: при атаке БПЛА ВСУ в Курской области погиб мужчина