https://ria.ru/20250708/ataka-2027933754.html

В Курской области мужчина погиб при атаке украинского беспилотника

В Курской области мужчина погиб при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 08.07.2025

В Курской области мужчина погиб при атаке украинского беспилотника

Мужчина погиб в результате атаки украинского дрона по деревне Ходяковка Глушковского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T15:21:00+03:00

2025-07-08T15:21:00+03:00

2025-07-08T15:23:00+03:00

курская область

происшествия

глушковский район

александр хинштейн

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КУРСК, 8 июл - РИА Новости. Мужчина погиб в результате атаки украинского дрона по деревне Ходяковка Глушковского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Шестого июля украинский дрон атаковал частный дом в деревне Ходяковка Глушковского района. В результате удара погиб 61-летний мужчина. Приношу искренние соболезнования родным. Это невосполнимая потеря", - говорится в сообщении в Telegram-канале Хинштейна.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

глушковский район

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2025

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курская область, происшествия, глушковский район, александр хинштейн