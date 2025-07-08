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АСВ планирует выплачивать страховое возмещение вкладчикам в цифровых рублях - РИА Новости, 08.07.2025
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18:02 08.07.2025 (обновлено: 20:57 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/asv-2027995022.html
АСВ планирует выплачивать страховое возмещение вкладчикам в цифровых рублях
АСВ планирует выплачивать страховое возмещение вкладчикам в цифровых рублях - РИА Новости, 08.07.2025
АСВ планирует выплачивать страховое возмещение вкладчикам в цифровых рублях
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) готовится выплачивать страховое возмещение вкладчикам в том числе через систему быстрых платежей (СБП) и через платформу... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T18:02:00+03:00
2025-07-08T20:57:00+03:00
агентство по страхованию вкладов
россия
финансы
вклады
экономика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) готовится выплачивать страховое возмещение вкладчикам в том числе через систему быстрых платежей (СБП) и через платформу цифрового рубля, рассказала директор департамента страхования АСВ Наталья Болдырева на марафоне по финансовой грамотности "ПроФит"."Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) планирует обеспечить выплаты страхового возмещения вкладчикам через систему быстрых платежей (СБП) и платформу цифрового рубля", - приводит ее слова Telegram-канал АСВ.Болдырева также отметила, что АСВ работает над реализацией возможности онлайн-подачи заявлений о выплате гарантийного возмещения участниками системы негосударственного пенсионного обеспечения.По ее словам, в настоящее время доля электронных выплат вкладчикам составляет от 30% до 60% в зависимости от банка и его территориального расположения. "На портал "Госуслуги" приходится 72% онлайн-обращений, на сайт АСВ – 28%. Более 60% всех безналичных перечислений страхового возмещения АСВ производит на карты "Мир". Данный способ выплаты позволяет вкладчикам получать средства в течение нескольких минут в круглосуточном режиме", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями.В феврале этого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля произойдет несколько позже, чем планировалось. В июне регулятор сообщил, что направил в Госдуму предложения поменять в законопроекте дату массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года, с этой даты крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой. Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет.
https://ria.ru/20250626/rubl-2025488968.html
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агентство по страхованию вкладов, россия, финансы, вклады, экономика
Агентство по страхованию вкладов, Россия, Финансы, Вклады, Экономика
АСВ планирует выплачивать страховое возмещение вкладчикам в цифровых рублях

АСВ планирует выплачивать возмещение вкладчикам через СБП и в цифровых рублях

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) готовится выплачивать страховое возмещение вкладчикам в том числе через систему быстрых платежей (СБП) и через платформу цифрового рубля, рассказала директор департамента страхования АСВ Наталья Болдырева на марафоне по финансовой грамотности "ПроФит".
"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) планирует обеспечить выплаты страхового возмещения вкладчикам через систему быстрых платежей (СБП) и платформу цифрового рубля", - приводит ее слова Telegram-канал АСВ.
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Болдырева также отметила, что АСВ работает над реализацией возможности онлайн-подачи заявлений о выплате гарантийного возмещения участниками системы негосударственного пенсионного обеспечения.
По ее словам, в настоящее время доля электронных выплат вкладчикам составляет от 30% до 60% в зависимости от банка и его территориального расположения. "На портал "Госуслуги" приходится 72% онлайн-обращений, на сайт АСВ – 28%. Более 60% всех безналичных перечислений страхового возмещения АСВ производит на карты "Мир". Данный способ выплаты позволяет вкладчикам получать средства в течение нескольких минут в круглосуточном режиме", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.
Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями.
В феврале этого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля произойдет несколько позже, чем планировалось. В июне регулятор сообщил, что направил в Госдуму предложения поменять в законопроекте дату массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года, с этой даты крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой. Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет.
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