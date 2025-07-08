ЦАХАЛ заявила, что уничтожила главу спецподразделения "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила, что уничтожила главу спецподразделения "Хезболлы" на юге Ливана
© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара на юге Ливана
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара на юге Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главу спецподразделения "Радван" шиитского ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"Вчера (в понедельник - ред.) силы ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Али Абд аль-Хасана Хайдара, командира "Радван" движения "Хезболла" в районе Дейр Кифа на юге Ливана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Хайдар был ответственен за организацию ряда атак против израильских граждан и войск ЦАХАЛ, а также в последние несколько месяцев пытался восстановить объекты инфраструктуры движения на юге Ливана.
В пресс-службе добавили, что в тот же день, израильские военные ликвидировали еще одного боевика "Хезболлы" в районе Бейт-Лиф.
В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации. При этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлы" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. В Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлы" в южном Ливане.