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ЦАХАЛ заявила, что уничтожила главу спецподразделения "Хезболлы" - РИА Новости, 08.07.2025
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12:30 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/armija-2027865536.html
ЦАХАЛ заявила, что уничтожила главу спецподразделения "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила, что уничтожила главу спецподразделения "Хезболлы" - РИА Новости, 08.07.2025
ЦАХАЛ заявила, что уничтожила главу спецподразделения "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главу спецподразделения "Радван" шиитского ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана, сообщила во вторник... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:30:00+03:00
2025-07-08T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главу спецподразделения "Радван" шиитского ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Вчера (в понедельник - ред.) силы ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Али Абд аль-Хасана Хайдара, командира "Радван" движения "Хезболла" в районе Дейр Кифа на юге Ливана", - говорится в сообщении. Отмечается, что Хайдар был ответственен за организацию ряда атак против израильских граждан и войск ЦАХАЛ, а также в последние несколько месяцев пытался восстановить объекты инфраструктуры движения на юге Ливана. В пресс-службе добавили, что в тот же день, израильские военные ликвидировали еще одного боевика "Хезболлы" в районе Бейт-Лиф. В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации. При этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлы" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. В Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлы" в южном Ливане.
https://ria.ru/20250625/ssha-2025410082.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила, что уничтожила главу спецподразделения "Хезболлы"

ЦАХАЛ заявила, что уничтожила главу спецподразделения "Хезболлы" на юге Ливана

© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара на юге Ливана
Дым на месте израильского удара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара на юге Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главу спецподразделения "Радван" шиитского ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"Вчера (в понедельник - ред.) силы ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Али Абд аль-Хасана Хайдара, командира "Радван" движения "Хезболла" в районе Дейр Кифа на юге Ливана", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Хайдар был ответственен за организацию ряда атак против израильских граждан и войск ЦАХАЛ, а также в последние несколько месяцев пытался восстановить объекты инфраструктуры движения на юге Ливана.
В пресс-службе добавили, что в тот же день, израильские военные ликвидировали еще одного боевика "Хезболлы" в районе Бейт-Лиф.
В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации. При этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлы" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. В Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлы" в южном Ливане.
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