https://ria.ru/20250708/armija-2027865536.html

ЦАХАЛ заявила, что уничтожила главу спецподразделения "Хезболлы"

ЦАХАЛ заявила, что уничтожила главу спецподразделения "Хезболлы" - РИА Новости, 08.07.2025

ЦАХАЛ заявила, что уничтожила главу спецподразделения "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главу спецподразделения "Радван" шиитского ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана, сообщила во вторник... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:30:00+03:00

2025-07-08T12:30:00+03:00

2025-07-08T12:30:00+03:00

в мире

ливан

израиль

бейрут

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976511612_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c1b476d68aba1f016f4e787bffb6e472.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главу спецподразделения "Радван" шиитского ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Вчера (в понедельник - ред.) силы ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Али Абд аль-Хасана Хайдара, командира "Радван" движения "Хезболла" в районе Дейр Кифа на юге Ливана", - говорится в сообщении. Отмечается, что Хайдар был ответственен за организацию ряда атак против израильских граждан и войск ЦАХАЛ, а также в последние несколько месяцев пытался восстановить объекты инфраструктуры движения на юге Ливана. В пресс-службе добавили, что в тот же день, израильские военные ликвидировали еще одного боевика "Хезболлы" в районе Бейт-Лиф. В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации. При этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлы" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. В Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. В последние недели Израиль проводит точечные операции по ликвидации оставшегося потенциала "Хезболлы" в южном Ливане.

https://ria.ru/20250625/ssha-2025410082.html

https://ria.ru/20250605/livan-2021202981.html

ливан

израиль

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024