https://ria.ru/20250708/armeniya-2028017813.html

Пашинян в конфликте с церковью идет ва-банк, заявили в Союзе армян России

Пашинян в конфликте с церковью идет ва-банк, заявили в Союзе армян России - РИА Новости, 08.07.2025

Пашинян в конфликте с церковью идет ва-банк, заявили в Союзе армян России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем конфликте с Армянской апостольской церковью и близким к ней предпринимателем Самвелом Карапетяном идет ва-банк,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T20:08:00+03:00

2025-07-08T20:08:00+03:00

2025-07-08T20:11:00+03:00

армения

самвел карапетян

ара абрамян

никол пашинян

армянская апостольская церковь

электросети армении

религия

преследование карапетяна в армении

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем конфликте с Армянской апостольской церковью и близким к ней предпринимателем Самвелом Карапетяном идет ва-банк, заявил РИА Новости глава Союза армян России (САР) Ара Абрамян. "Он (Пашинян) готовится к (парламентским) выборам. Творит все, что хочет, и никто пока что его не остановит. А действует постепенно – сначала пришли к Карапетяну, потом к его брату, потом к племяннику. Он идет ва-банк и устраняет всех неугодных, потому что понимает, что выборы не выиграет", - сказал Абрамян. По его словам, по инициативе окружения премьера в Армении возбуждено уже 150 уголовных дел против политиков и бизнесменов, способных помешать тому, чтобы сторонники Пашиняна оставались у власти. При этом Абрамян не согласился с обвинениями в адрес Самвела Карапетяна в призывах к захвату власти. "Никакого переворота там нет, человек (Карапетян) даже не вмешивался никуда и ни во что", - отметил Абрамян. По его оценке, заявлениями и действиями Карапетяна по поддержке церкви двигало только то, что он является верующим человеком. "А Пашинян – не верующий. Идти против своего народа – он уже не премьер-министр. Обвинять невиновных людей – он уже не премьер-министр", - подчеркнул Абрамян. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Во вторник следственный комитет республики провел обыски в офисе "Электросетей Армении", принадлежащих Карапетяну. Парламентские выборы в Армении должны пройти летом 2026 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250708/delo-2027894400.html

https://ria.ru/20250708/slovakija-2027991402.html

https://ria.ru/20250708/pashinyan-2027847486.html

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армения, самвел карапетян, ара абрамян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, электросети армении, преследование карапетяна в армении