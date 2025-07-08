Пашинян в конфликте с церковью идет ва-банк, заявили в Союзе армян России
Абрамян счел, что Пашинян в конфликте с церковью и Карапетяном идет ва-банк
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем конфликте с Армянской апостольской церковью и близким к ней предпринимателем Самвелом Карапетяном идет ва-банк, заявил РИА Новости глава Союза армян России (САР) Ара Абрамян.
"Он (Пашинян) готовится к (парламентским) выборам. Творит все, что хочет, и никто пока что его не остановит. А действует постепенно – сначала пришли к Карапетяну, потом к его брату, потом к племяннику. Он идет ва-банк и устраняет всех неугодных, потому что понимает, что выборы не выиграет", - сказал Абрамян.
По его словам, по инициативе окружения премьера в Армении возбуждено уже 150 уголовных дел против политиков и бизнесменов, способных помешать тому, чтобы сторонники Пашиняна оставались у власти. При этом Абрамян не согласился с обвинениями в адрес Самвела Карапетяна в призывах к захвату власти. "Никакого переворота там нет, человек (Карапетян) даже не вмешивался никуда и ни во что", - отметил Абрамян. По его оценке, заявлениями и действиями Карапетяна по поддержке церкви двигало только то, что он является верующим человеком. "А Пашинян – не верующий. Идти против своего народа – он уже не премьер-министр. Обвинять невиновных людей – он уже не премьер-министр", - подчеркнул Абрамян.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
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