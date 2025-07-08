https://ria.ru/20250708/armeniya-2027980662.html

Парламент Армении разрешил арестовать оппозиционного депутата

Парламент Армении разрешил арестовать оппозиционного депутата - РИА Новости, 08.07.2025

Парламент Армении разрешил арестовать оппозиционного депутата

Армянский парламент на внеочередном заседании во вторник удовлетворил ходатайство генпрокуратуры о разрешении на возбуждение уголовного дела и арест депутата от РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:21:00+03:00

2025-07-08T17:21:00+03:00

2025-07-08T17:21:00+03:00

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преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Армянский парламент на внеочередном заседании во вторник удовлетворил ходатайство генпрокуратуры о разрешении на возбуждение уголовного дела и арест депутата от оппозиционной фракции "Армения" Артура Саркисяна, сообщил глава счетной комиссии законодательного органа Нарек Бабаян. "За разрешение на возбуждение уголовного дела и арест Саркисяна проголосовали 62 депутата (из 107 - ред.)", - заявил Бабаян, представляя итоги тайного голосования, в котором участвовали лишь депутаты правящей фракции "Гражданский договор". Саркисяна власти обвиняют якобы в подготовке теракта и захвата власти, по этому делу ранее был арестован архиепископ Баграт Галстанян. Оппозиционная фракция "Армения" заявила, что в отношении депутата Саркисяна осуществляется политическое преследование. Как передают местные телеканалы, Саркисян задолго до принятия парламентом разрешения на возбуждение дела прибыл к зданию Следственного комитета и сейчас ждет, когда его впустят в помещение. Ранее адвокат архиепископа Баграта Сергей Арутюнян сообщил журналистам, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. Архиепископ и его сторонники были арестованы на два месяца.

https://ria.ru/20250708/delo-2027894400.html

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в мире, армения, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении