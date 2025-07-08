https://ria.ru/20250708/armeniya-2027950054.html

Эксперт предупредил об угрозе структурного кризиса в Армении

Эксперт предупредил об угрозе структурного кризиса в Армении - РИА Новости, 08.07.2025

Эксперт предупредил об угрозе структурного кризиса в Армении

Эскалация конфликта между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью рискует перерасти в структурный кризис, заявил РИА... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T16:13:00+03:00

2025-07-08T16:13:00+03:00

2025-07-08T16:13:00+03:00

армения

ереван

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

электросети армении

преследование карапетяна в армении

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Эскалация конфликта между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью рискует перерасти в структурный кризис, заявил РИА Новости иранский эксперт по вопросам Кавказа Ховик Бахтасариян. "Эскалация конфликта между государством и церковью рискует перерасти в структурный кризис, угрожающий общественно-политической стабильности страны", - считает эксперт. Собеседник агентства отметил, что, несмотря на то, что армянское общество больше не удивляется подобным рейдам, их систематическое повторение ставит под сомнение легитимность правительства Пашиняна, добавив, что происходящие события направлены на устранение любого проявления оппозиционности. "Рейд силовиков на офис компании "Электросети Армении", а также арест Самвела Карапетяна, известного бизнесмена и сторонника церкви, это не просто уголовный процесс, а часть целенаправленного процесса устранения традиционных институтов и влиятельных фигур, оппозиционных власти", - добавил Бахтасариян. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250708/delo-2027894400.html

https://ria.ru/20250622/armyaniya-2024684779.html

армения

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армения, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, электросети армении, преследование карапетяна в армении