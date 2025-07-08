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Всемирный совет церквей выразил обеспокоенность событиями в Армении - РИА Новости, 08.07.2025
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Религия
 
15:42 08.07.2025 (обновлено: 16:52 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/armeniya-2027938189.html
Всемирный совет церквей выразил обеспокоенность событиями в Армении
Всемирный совет церквей выразил обеспокоенность событиями в Армении - РИА Новости, 08.07.2025
Всемирный совет церквей выразил обеспокоенность событиями в Армении
Всемирный совет церквей выражает глубокую обеспокоенность в связи с последними событиями вокруг Армянской апостольской церкви, говорится в заявлении,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:42:00+03:00
2025-07-08T16:52:00+03:00
религия
армения
ереван
россия
никол пашинян
гарегин ii
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
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ЖЕНЕВА, 8 июл - РИА Новости. Всемирный совет церквей выражает глубокую обеспокоенность в связи с последними событиями вокруг Армянской апостольской церкви, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. Во вторник премьер Армении Никол Пашинян вновь оскорбил главу Армянской апостольской церкви, католикоса всех армян Гарегина II и церковных иерархов, пообещав лично возглавить борьбу против них. В соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) он назвал мирскими именами Гарегина II и арестованных архиепископов Микаэла Аджапахяна и Баграта Галстаняна, заявил, что они не имеют никакого отношения к Христу и что духовный центр Армянской апостольской церкви захвачен антихристианской, безнравственной, антинациональной, антигосударственной группировкой. "Генеральный секретарь Всемирного совета церквей, Джерри Пиллэй, выразил глубокую обеспокоенность в связи с недавними событиями в Армении, связанными с Армянской апостольской церковью, включая сообщения о действиях правоохранительных органов в Первопрестольном Святом Эчмиадзине и задержании высокопоставленных священнослужителей", - сказано в документе. Пиллэй считает, что сообщения о применении силы в священных местах и задержании священнослужителей "вызывают серьезную обеспокоенность по поводу защиты свободы вероисповедания, неприкосновенности богослужения и автономии религиозных учреждений".Генсек Всемирного совета церквей также призвал правительство Армении обеспечить защиту, достоинство и законные права всех религиозных лидеров и учреждений, воздерживаться от действий или заявлений, которые могут быть истолкованы как направленные против религиозных организаций или разжигающие общественный антагонизм, поддерживать принципы свободы вероисповедания, надлежащей правовой процедуры и мирного отправления культа и поощрять открытый и конструктивный диалог между государственными учреждениями и религиозными общинами."Всемирный совет церквей солидарен с Армянской апостольской церковью, чье историческое свидетельство и непреходящая роль уже давно способствуют духовной жизни и жизнестойкости армянского народа и мирового христианского сообщества", - заключил он.Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. Адвокат назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Затем адвокат Аджапахяна Ара Зограбян сообщил, что суд арестовал архиепископа на два месяца.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025793971.html
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армения, ереван, россия, никол пашинян, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, всемирный совет церквей, преследование карапетяна в армении
Религия, Армения, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Всемирный совет церквей, Преследование Карапетяна в Армении
Всемирный совет церквей выразил обеспокоенность событиями в Армении

Всемирный совет церквей обеспокоен ситуацией с Армянской апостольской церковью

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
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ЖЕНЕВА, 8 июл - РИА Новости. Всемирный совет церквей выражает глубокую обеспокоенность в связи с последними событиями вокруг Армянской апостольской церкви, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Во вторник премьер Армении Никол Пашинян вновь оскорбил главу Армянской апостольской церкви, католикоса всех армян Гарегина II и церковных иерархов, пообещав лично возглавить борьбу против них. В соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) он назвал мирскими именами Гарегина II и арестованных архиепископов Микаэла Аджапахяна и Баграта Галстаняна, заявил, что они не имеют никакого отношения к Христу и что духовный центр Армянской апостольской церкви захвачен антихристианской, безнравственной, антинациональной, антигосударственной группировкой.
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27 июня, 12:46
"Генеральный секретарь Всемирного совета церквей, Джерри Пиллэй, выразил глубокую обеспокоенность в связи с недавними событиями в Армении, связанными с Армянской апостольской церковью, включая сообщения о действиях правоохранительных органов в Первопрестольном Святом Эчмиадзине и задержании высокопоставленных священнослужителей", - сказано в документе.
Пиллэй считает, что сообщения о применении силы в священных местах и задержании священнослужителей "вызывают серьезную обеспокоенность по поводу защиты свободы вероисповедания, неприкосновенности богослужения и автономии религиозных учреждений".
Генсек Всемирного совета церквей также призвал правительство Армении обеспечить защиту, достоинство и законные права всех религиозных лидеров и учреждений, воздерживаться от действий или заявлений, которые могут быть истолкованы как направленные против религиозных организаций или разжигающие общественный антагонизм, поддерживать принципы свободы вероисповедания, надлежащей правовой процедуры и мирного отправления культа и поощрять открытый и конструктивный диалог между государственными учреждениями и религиозными общинами.
"Всемирный совет церквей солидарен с Армянской апостольской церковью, чье историческое свидетельство и непреходящая роль уже давно способствуют духовной жизни и жизнестойкости армянского народа и мирового христианского сообщества", - заключил он.
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Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. Адвокат назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Затем адвокат Аджапахяна Ара Зограбян сообщил, что суд арестовал архиепископа на два месяца.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РелигияАрменияЕреванРоссияНикол ПашинянГарегин IIСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьВсемирный совет церквейПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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