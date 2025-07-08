Всемирный совет церквей выразил обеспокоенность событиями в Армении
Всемирный совет церквей обеспокоен ситуацией с Армянской апостольской церковью
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
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ЖЕНЕВА, 8 июл - РИА Новости. Всемирный совет церквей выражает глубокую обеспокоенность в связи с последними событиями вокруг Армянской апостольской церкви, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Во вторник премьер Армении Никол Пашинян вновь оскорбил главу Армянской апостольской церкви, католикоса всех армян Гарегина II и церковных иерархов, пообещав лично возглавить борьбу против них. В соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) он назвал мирскими именами Гарегина II и арестованных архиепископов Микаэла Аджапахяна и Баграта Галстаняна, заявил, что они не имеют никакого отношения к Христу и что духовный центр Армянской апостольской церкви захвачен антихристианской, безнравственной, антинациональной, антигосударственной группировкой.
"Генеральный секретарь Всемирного совета церквей, Джерри Пиллэй, выразил глубокую обеспокоенность в связи с недавними событиями в Армении, связанными с Армянской апостольской церковью, включая сообщения о действиях правоохранительных органов в Первопрестольном Святом Эчмиадзине и задержании высокопоставленных священнослужителей", - сказано в документе.
Пиллэй считает, что сообщения о применении силы в священных местах и задержании священнослужителей "вызывают серьезную обеспокоенность по поводу защиты свободы вероисповедания, неприкосновенности богослужения и автономии религиозных учреждений".
Генсек Всемирного совета церквей также призвал правительство Армении обеспечить защиту, достоинство и законные права всех религиозных лидеров и учреждений, воздерживаться от действий или заявлений, которые могут быть истолкованы как направленные против религиозных организаций или разжигающие общественный антагонизм, поддерживать принципы свободы вероисповедания, надлежащей правовой процедуры и мирного отправления культа и поощрять открытый и конструктивный диалог между государственными учреждениями и религиозными общинами.
"Всемирный совет церквей солидарен с Армянской апостольской церковью, чье историческое свидетельство и непреходящая роль уже давно способствуют духовной жизни и жизнестойкости армянского народа и мирового христианского сообщества", - заключил он.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. Адвокат назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Затем адвокат Аджапахяна Ара Зограбян сообщил, что суд арестовал архиепископа на два месяца.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.