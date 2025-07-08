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В Армении обвинили власти в попытке отвлечь внимание от атаки на церковь - РИА Новости, 08.07.2025
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12:03 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/armeniya-2027859807.html
В Армении обвинили власти в попытке отвлечь внимание от атаки на церковь
В Армении обвинили власти в попытке отвлечь внимание от атаки на церковь - РИА Новости, 08.07.2025
В Армении обвинили власти в попытке отвлечь внимание от атаки на церковь
Нападение на оппозиционных депутатов и обыски в офисе компании "Электросети Армении" преследуют цель отвлечь внимание общества от готовящейся атаки властей на... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:03:00+03:00
2025-07-08T12:03:00+03:00
армения
россия
самвел карапетян
никол пашинян
электросети армении
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Нападение на оппозиционных депутатов и обыски в офисе компании "Электросети Армении" преследуют цель отвлечь внимание общества от готовящейся атаки властей на Армянскую апостольскую церковь, считает депутат парламента республики от оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян. Во вторник следственный комитет республики провел обыски в офисе "Электросетей Армении", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, а позднее во время внеочередного заседания парламента депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" набросились в парламенте с кулаками на оппозиционных коллег. По утверждению оппозиции, в нападении участвовали также помощники депутатов. "Уверена, что цель всего этого - организованного нападения на оппозиционеров, обысков - воспрепятствовать защите Первопрестольного Святого Эчмиадзина от уже запланированного нападения. Поэтому сейчас важно, чтобы все мы сосредоточили свое внимание на Первопрестольном Святом Эчмиадзине", - написала Варданян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250708/pashinyan-2027847486.html
https://ria.ru/20250704/armeniya-2027298755.html
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армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, электросети армении, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
Армения, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Электросети Армении, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
В Армении обвинили власти в попытке отвлечь внимание от атаки на церковь

Депутат Варданян предупредила о готовящейся атаке властей на Армянскую церковь

CC BY-SA 4.0 / / Здание парламента Армении в Ереване
Здание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
CC BY-SA 4.0 / /
Здание парламента Армении в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Нападение на оппозиционных депутатов и обыски в офисе компании "Электросети Армении" преследуют цель отвлечь внимание общества от готовящейся атаки властей на Армянскую апостольскую церковь, считает депутат парламента республики от оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян.
Во вторник следственный комитет республики провел обыски в офисе "Электросетей Армении", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, а позднее во время внеочередного заседания парламента депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" набросились в парламенте с кулаками на оппозиционных коллег. По утверждению оппозиции, в нападении участвовали также помощники депутатов.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Пашинян вновь оскорбил главу Армянской апостольской церкви
Вчера, 11:05
"Уверена, что цель всего этого - организованного нападения на оппозиционеров, обысков - воспрепятствовать защите Первопрестольного Святого Эчмиадзина от уже запланированного нападения. Поэтому сейчас важно, чтобы все мы сосредоточили свое внимание на Первопрестольном Святом Эчмиадзине", - написала Варданян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Иерархи Армянской апостольской церкви - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Иерархи Армянской церкви заявили о преданности католикосу
4 июля, 20:03
 
АрменияРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянЭлектросети АрменииАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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