https://ria.ru/20250708/armeniya-2027859807.html

В Армении обвинили власти в попытке отвлечь внимание от атаки на церковь

В Армении обвинили власти в попытке отвлечь внимание от атаки на церковь - РИА Новости, 08.07.2025

В Армении обвинили власти в попытке отвлечь внимание от атаки на церковь

Нападение на оппозиционных депутатов и обыски в офисе компании "Электросети Армении" преследуют цель отвлечь внимание общества от готовящейся атаки властей на... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:03:00+03:00

2025-07-08T12:03:00+03:00

2025-07-08T12:03:00+03:00

армения

россия

самвел карапетян

никол пашинян

электросети армении

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569912300_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6be1197c439c9202bfa59eb7e30de743.jpg

ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Нападение на оппозиционных депутатов и обыски в офисе компании "Электросети Армении" преследуют цель отвлечь внимание общества от готовящейся атаки властей на Армянскую апостольскую церковь, считает депутат парламента республики от оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян. Во вторник следственный комитет республики провел обыски в офисе "Электросетей Армении", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, а позднее во время внеочередного заседания парламента депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" набросились в парламенте с кулаками на оппозиционных коллег. По утверждению оппозиции, в нападении участвовали также помощники депутатов. "Уверена, что цель всего этого - организованного нападения на оппозиционеров, обысков - воспрепятствовать защите Первопрестольного Святого Эчмиадзина от уже запланированного нападения. Поэтому сейчас важно, чтобы все мы сосредоточили свое внимание на Первопрестольном Святом Эчмиадзине", - написала Варданян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250708/pashinyan-2027847486.html

https://ria.ru/20250704/armeniya-2027298755.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, электросети армении, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении