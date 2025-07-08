https://ria.ru/20250708/armeniya-2027837192.html
Армянские депутаты устроили драку в парламенте
Армянские депутаты устроили драку в парламенте - РИА Новости, 08.07.2025
Армянские депутаты устроили драку в парламенте
Депутаты от правящей в Армении партии "Гражданский договор" набросились на оппозиционных коллег во время внеочередного заседания парламента, передает... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:18:00+03:00
2025-07-08T10:18:00+03:00
2025-07-08T12:34:00+03:00
в мире
артур саркисян
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 8 июл — РИА Новости. Депутаты от правящей в Армении партии "Гражданский договор" набросились на оппозиционных коллег во время внеочередного заседания парламента, передает корреспондент РИА Новости.Инцидент произошел во время обсуждения ходатайства прокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности члена оппозиционной фракции "Армения" Артура Саркисяна. Власти обвиняют его в "подготовке теракта и захвата власти", в рамках этого дела ранее арестовали архиепископ Баграта Галстаняна. Саркисян выступил с резкой критикой властей и, завершая выступление, заявил, что решение об удовлетворении ходатайства о его аресте уже давно принято. Он уточнил, что не будет участвовать в обсуждении ходатайства, а намерен вместе с женой и четырьмя детьми поехать в церковь, а оттуда — в Следственный комитет.После этого к нему подбежали депутаты от правящей фракции, завязалась потасовка. По утверждению оппозиционных депутатов, на помощь коллегам от "Гражданского договора" пришли их помощники. В заседании был объявлен перерыв, после которого оппозиция на заседание не пришла.Ранее адвокат архиепископа Баграта Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному вменяют статьи о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием. Архиепископа арестовали на два месяца.
https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html
https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024330674.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Драка в парламенте Армении
Депутаты от правящей партии "Гражданский договор" набросились на оппозиционных коллег во время внеочередного заседания парламента, передает корреспондент РИА Новости. Инцидент произошел во время обсуждения ходатайства прокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности члена оппозиционной фракции "Армения" Артура Саркисяна, которого власти обвиняют якобы в подготовке теракта и захвата власти, в рамках которого ранее был арестован архиепископ Баграт Галстанян.
2025-07-08T10:18
true
PT1M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артур саркисян, преследование карапетяна в армении
В мире, Артур Саркисян, Преследование Карапетяна в Армении
Армянские депутаты устроили драку в парламенте
В парламенте Армении депутаты от правящей партии напали на коллег из оппозиции
ЕРЕВАН, 8 июл — РИА Новости. Депутаты от правящей в Армении партии "Гражданский договор" набросились на оппозиционных коллег во время внеочередного заседания парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Инцидент произошел во время обсуждения ходатайства прокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности члена оппозиционной фракции "Армения" Артура Саркисяна
. Власти обвиняют его в "подготовке теракта и захвата власти", в рамках этого дела ранее арестовали архиепископ Баграта Галстаняна.
Саркисян выступил с резкой критикой властей и, завершая выступление, заявил, что решение об удовлетворении ходатайства о его аресте уже давно принято. Он уточнил, что не будет участвовать в обсуждении ходатайства, а намерен вместе с женой и четырьмя детьми поехать в церковь, а оттуда — в Следственный комитет.
После этого к нему подбежали депутаты от правящей фракции, завязалась потасовка. По утверждению оппозиционных депутатов, на помощь коллегам от "Гражданского договора" пришли их помощники. В заседании был объявлен перерыв, после которого оппозиция на заседание не пришла.
Ранее адвокат архиепископа Баграта Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному вменяют статьи о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием. Архиепископа арестовали на два месяца.