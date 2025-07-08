Полиция увезла племянника Карапетяна после обысков в "Электросетях Армении"
Полиция увезла Нарека Карапетяна после обысков в "Электросетях Армении"
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Полиция увезла племенника бизнесмена Самвела Карапетяна Нарека после обысков в "Электросетях Армении", передает Sputnik Армения.
"Председателя совета директоров "Электросетей Армении" Нарека Карапетяна после обысков увезла уголовная полиция в "шестое управление", — говорится в публикации.
Премьер-министр Никол Пашинян потребовал национализировать эту компанию, принадлежащую Самвелу Карапетяну. Парламент принял в первом чтении соответствующие законопроекты.
Утром во вторник силовики пришли с обыском в офис "Электросетей Армении". СК Армении утверждает, что там проходили "неотложные следственные действия”. Адвокат Арам Вардеванян назвал обыски незаконными.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
- Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его возмутила позиция Карапетяна.
- В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
- В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.