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Полиция увезла племянника Карапетяна после обысков в "Электросетях Армении"

Полиция увезла племянника Карапетяна после обысков в "Электросетях Армении" - РИА Новости, 08.07.2025

Полиция увезла племянника Карапетяна после обысков в "Электросетях Армении"

Полиция увезла племенника бизнесмена Самвела Карапетяна Нарека после обысков в "Электросетях Армении", передает Sputnik Армения. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T09:47:00+03:00

2025-07-08T09:47:00+03:00

2025-07-08T11:14:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Полиция увезла племенника бизнесмена Самвела Карапетяна Нарека после обысков в "Электросетях Армении", передает Sputnik Армения."Председателя совета директоров "Электросетей Армении" Нарека Карапетяна после обысков увезла уголовная полиция в "шестое управление", — говорится в публикации.Утром во вторник силовики пришли с обыском в офис "Электросетей Армении". СК Армении утверждает, что там проходили "неотложные следственные действия”. Адвокат Арам Вардеванян назвал обыски незаконными.Преследование Карапетяна в Армении

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Обстановка у дома Нарека Карапетяна Обстановка у дома Нарека Карапетяна 2025-07-08T09:47 true PT0M51S

Правоохранители в холле здания "Электросети Армении" Правоохранители в холле здания "Электросети Армении" 2025-07-08T09:47 true PT0M28S

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