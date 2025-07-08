https://ria.ru/20250708/armeniya-2027818480.html

Силовики пришли с обыском в "Электросети Армении", принадлежащие Карапетяну

Силовики пришли с обыском в "Электросети Армении", принадлежащие Карапетяну - РИА Новости, 08.07.2025

Силовики пришли с обыском в "Электросети Армении", принадлежащие Карапетяну

Силовики пришли с обыском в компанию "Электросети Армении", принадлежащую бизнесмену Самвелу Карапетяну, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T08:24:00+03:00

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ЕРЕВАН, 8 июл — РИА Новости. Силовики пришли с обыском в компанию "Электросети Армении", принадлежащую бизнесмену Самвелу Карапетяну, передает Sputnik Армения."Правоохранители с 8 утра находятся также в офисе "Электрических сетей". Сотрудникам не позволяют войти в здание", — сообщило агентство со ссылкой на ее пресс-службу.Пресс-секретарь Наталья Сарджанян уточнила, что компанию не предупредили об обысках, силовики не дали никаких объяснений. СК Армении утверждает, что в офисе "Электросетей" проходят "неотложные следственные действия”. Также силовики пришли в дом Нарека Карапетяна — председателя совета директоров компании и племянника бизнесмена. После обысков его увезла уголовная полиция.Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250704/erevan-2027309054.html

https://ria.ru/20250705/simonyan-2027416053.html

https://ria.ru/20250704/karapetyan--2027093246.html

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Правоохранители в холле здания "Электросети Армении" Правоохранители в холле здания "Электросети Армении" 2025-07-08T08:24 true PT0M28S

Обстановка у дома Нарека Карапетяна Обстановка у дома Нарека Карапетяна 2025-07-08T08:24 true PT0M51S

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