Силовики пришли с обыском в "Электросети Армении", принадлежащие Карапетяну
Силовики проводят обыск в "Электросетях Армении", принадлежащих Карапетяну
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ЕРЕВАН, 8 июл — РИА Новости. Силовики пришли с обыском в компанию "Электросети Армении", принадлежащую бизнесмену Самвелу Карапетяну, передает Sputnik Армения.
"Правоохранители с 8 утра находятся также в офисе "Электрических сетей". Сотрудникам не позволяют войти в здание", — сообщило агентство со ссылкой на ее пресс-службу.
Премьер-министр Никол Пашинян потребовал национализировать принадлежащую Карапетяну компанию. Парламент принял в первом чтении соответствующие законопроекты.
Пресс-секретарь Наталья Сарджанян уточнила, что компанию не предупредили об обысках, силовики не дали никаких объяснений.
СК Армении утверждает, что в офисе "Электросетей" проходят "неотложные следственные действия”. Также силовики пришли в дом Нарека Карапетяна — председателя совета директоров компании и племянника бизнесмена. После обысков его увезла уголовная полиция.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
- Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его возмутила позиция Карапетяна.
- В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
- В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.