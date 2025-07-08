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Силовики пришли с обыском в "Электросети Армении", принадлежащие Карапетяну - РИА Новости, 08.07.2025
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08:24 08.07.2025 (обновлено: 11:05 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/armeniya-2027818480.html
Силовики пришли с обыском в "Электросети Армении", принадлежащие Карапетяну
Силовики пришли с обыском в "Электросети Армении", принадлежащие Карапетяну - РИА Новости, 08.07.2025
Силовики пришли с обыском в "Электросети Армении", принадлежащие Карапетяну
Силовики пришли с обыском в компанию "Электросети Армении", принадлежащую бизнесмену Самвелу Карапетяну, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 08.07.2025
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электросети армении
преследование карапетяна в армении
самвел карапетян
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ЕРЕВАН, 8 июл — РИА Новости. Силовики пришли с обыском в компанию "Электросети Армении", принадлежащую бизнесмену Самвелу Карапетяну, передает Sputnik Армения."Правоохранители с 8 утра находятся также в офисе "Электрических сетей". Сотрудникам не позволяют войти в здание", — сообщило агентство со ссылкой на ее пресс-службу.Пресс-секретарь Наталья Сарджанян уточнила, что компанию не предупредили об обысках, силовики не дали никаких объяснений. СК Армении утверждает, что в офисе "Электросетей" проходят "неотложные следственные действия”. Также силовики пришли в дом Нарека Карапетяна — председателя совета директоров компании и племянника бизнесмена. После обысков его увезла уголовная полиция.Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250704/erevan-2027309054.html
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Правоохранители в холле здания "Электросети Армении"
Правоохранители в холле здания "Электросети Армении"
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Обстановка у дома Нарека Карапетяна
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электросети армении, преследование карапетяна в армении , самвел карапетян, армения, ереван, россия, никол пашинян, ташир , в мире, sputnik армения, дмитрий песков
Электросети Армении, Преследование Карапетяна в Армении , Самвел Карапетян, Армения, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Ташир , В мире, Sputnik Армения, Дмитрий Песков
Силовики пришли с обыском в "Электросети Армении", принадлежащие Карапетяну

Силовики проводят обыск в "Электросетях Армении", принадлежащих Карапетяну

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ЕРЕВАН, 8 июл — РИА Новости. Силовики пришли с обыском в компанию "Электросети Армении", принадлежащую бизнесмену Самвелу Карапетяну, передает Sputnik Армения.
"Правоохранители с 8 утра находятся также в офисе "Электрических сетей". Сотрудникам не позволяют войти в здание", — сообщило агентство со ссылкой на ее пресс-службу.

Премьер-министр Никол Пашинян потребовал национализировать принадлежащую Карапетяну компанию. Парламент принял в первом чтении соответствующие законопроекты.

Пресс-секретарь Наталья Сарджанян уточнила, что компанию не предупредили об обысках, силовики не дали никаких объяснений.
СК Армении утверждает, что в офисе "Электросетей" проходят "неотложные следственные действия”. Также силовики пришли в дом Нарека Карапетяна — председателя совета директоров компании и племянника бизнесмена. После обысков его увезла уголовная полиция.
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  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
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Электросети АрменииПреследование Карапетяна в АрменииСамвел КарапетянАрменияЕреванРоссияНикол ПашинянТаширВ миреSputnik АрменияДмитрий Песков
 
 
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