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В Армении завели дело против трех сторонников Карапетяна

В Армении завели дело против трех сторонников Карапетяна - РИА Новости, 08.07.2025

В Армении завели дело против трех сторонников Карапетяна

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении трех сторонников арестованного владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна, которым... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:58:00+03:00

2025-07-08T17:58:00+03:00

2025-07-08T17:59:00+03:00

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ЕРЕВАН, 8 июл – РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении трех сторонников арестованного владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна, которым вменяется якобы принуждение к участию в митинге в поддержку бизнесмена, сообщает во вторник пресс-служба ведомства. Отмечается, что в результате следственных действий были получены данные, что группа сторонников предпринимателя "принудила и материально мотивировала ряд жителей различных населенных пунктов Армении к участию в митинге, организованном 4 июля в Ереване в поддержку Карапетяна". "На основании полученных данных принято решение об инициировании в отношении трех лиц публичного уголовного преследования по статьям "принуждение или материальна мотивация к участию в собрании" и пособничества в этом деянии", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках дела были проведены обыски по 20 адресам. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250705/simonyan-2027416053.html

https://ria.ru/20250704/karapetyan--2027093246.html

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