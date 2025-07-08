https://ria.ru/20250708/armenija-2027938811.html

В Армении задержали десять сторонников Карапетяна

В Армении задержали десять сторонников Карапетяна - РИА Новости, 08.07.2025

В Армении задержали десять сторонников Карапетяна

Десять сторонников предпринимателя Самвела Карапетяна задержаны в Армении, сообщила онлайн-изданию news.am адвокат Лусине Мартиросян. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T15:45:00+03:00

2025-07-08T15:45:00+03:00

2025-07-08T15:45:00+03:00

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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Десять сторонников предпринимателя Самвела Карапетяна задержаны в Армении, сообщила онлайн-изданию news.am адвокат Лусине Мартиросян. "С утра были проведены масштабные обыски как в квартирах сотрудников (принадлежащей Карапетяну) компании "Электросети Армении", так и у различных граждан, которые, по данным следственного органа, участвовали в собрании (в поддержку предпринимателя) 4 июля. После обысков задержанные были доставлены в следственный отдел. С 9:20 утра адвокаты находятся возле здания городского управления (СК), но им не разрешают участвовать в процессуальных действиях с участием их подзащитных. На данный момент у меня есть информация о десяти задержанных", - сказала Мартиросян. Во вторник пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила о следственных действиях в головном офисе компании "Электросети Армении". Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20250708/aremniya-2027822579.html

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