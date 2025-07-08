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В Армении задержали десять сторонников Карапетяна - РИА Новости, 08.07.2025
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15:45 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/armenija-2027938811.html
В Армении задержали десять сторонников Карапетяна
В Армении задержали десять сторонников Карапетяна - РИА Новости, 08.07.2025
В Армении задержали десять сторонников Карапетяна
Десять сторонников предпринимателя Самвела Карапетяна задержаны в Армении, сообщила онлайн-изданию news.am адвокат Лусине Мартиросян. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:45:00+03:00
2025-07-08T15:45:00+03:00
армения
россия
ереван
самвел карапетян
электросети армении
следственный комитет россии (ск рф)
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Десять сторонников предпринимателя Самвела Карапетяна задержаны в Армении, сообщила онлайн-изданию news.am адвокат Лусине Мартиросян. "С утра были проведены масштабные обыски как в квартирах сотрудников (принадлежащей Карапетяну) компании "Электросети Армении", так и у различных граждан, которые, по данным следственного органа, участвовали в собрании (в поддержку предпринимателя) 4 июля. После обысков задержанные были доставлены в следственный отдел. С 9:20 утра адвокаты находятся возле здания городского управления (СК), но им не разрешают участвовать в процессуальных действиях с участием их подзащитных. На данный момент у меня есть информация о десяти задержанных", - сказала Мартиросян. Во вторник пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила о следственных действиях в головном офисе компании "Электросети Армении". Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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армения, россия, ереван, самвел карапетян, электросети армении, следственный комитет россии (ск рф), преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Россия, Ереван, Самвел Карапетян, Электросети Армении, Следственный комитет России (СК РФ), Преследование Карапетяна в Армении , В мире
В Армении задержали десять сторонников Карапетяна

Адвокат Мартиросян: в Армении задержали десять сторонников бизнесмена Карапетяна

© Sputnik / Mikael GabrielyanАвтомобиль патрульной службы полиции в Ереване, Армения
Автомобиль патрульной службы полиции в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Sputnik / Mikael Gabrielyan
Автомобиль патрульной службы полиции в Ереване, Армения. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Десять сторонников предпринимателя Самвела Карапетяна задержаны в Армении, сообщила онлайн-изданию news.am адвокат Лусине Мартиросян.
"С утра были проведены масштабные обыски как в квартирах сотрудников (принадлежащей Карапетяну) компании "Электросети Армении", так и у различных граждан, которые, по данным следственного органа, участвовали в собрании (в поддержку предпринимателя) 4 июля. После обысков задержанные были доставлены в следственный отдел. С 9:20 утра адвокаты находятся возле здания городского управления (СК), но им не разрешают участвовать в процессуальных действиях с участием их подзащитных. На данный момент у меня есть информация о десяти задержанных", - сказала Мартиросян.
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Во вторник пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила о следственных действиях в головном офисе компании "Электросети Армении".
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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АрменияРоссияЕреванСамвел КарапетянЭлектросети АрменииСледственный комитет России (СК РФ)Преследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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