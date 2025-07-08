https://ria.ru/20250708/arest-2027802742.html

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта - РИА Новости, 08.07.2025

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

Подозреваемого в подготовке теракта задержали в Москве 9 мая, он арестован на два месяца, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T02:25:00+03:00

2025-07-08T02:25:00+03:00

2025-07-08T02:25:00+03:00

россия

ставропольский край

украина

владимир путин

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

т-34

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Подозреваемого в подготовке теракта задержали в Москве 9 мая, он арестован на два месяца, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Девятого мая подозреваемый был задержан, в тот же день ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 30 пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (подготовка к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору - ред.)", - сказано в документе. Защита попыталась оспорить арест, но Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу. Ранее сообщалось о задержании нескольких обвиняемых в подготовке терактов в России на 9 мая. Так, в Калининграде мужчина сознался, что украинские кураторы обещали ему 205 тысяч долларов за подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих. В городе Вышний Волочек задержаны двое россиян 2008 и 2011 годов рождения, которые по заданию украинского куратора в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне готовили поджог одного из зданий министерства обороны России. Несовершеннолетний житель Ставропольского края привлек еще восемь подростков. Они намеревались напасть на полицейских 9 мая во время празднования 80-летия Победы в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Накануне праздника ФСБ РФ сообщила о задержании трех выходцев с Украины, планировавших по заданию киевского режима устроить взрыв в херсонской Каховке, около памятника "Танк Т-34", во время митинга с участием властей и жителей города. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в мае говорил об атаках Украины в преддверии празднования Дня победы в России и предотвращении угрозы терактов в районе Кремля и Красной площади в преддверии 9 Мая.

https://ria.ru/20250611/podozrevaemyj-2022148161.html

https://ria.ru/20250706/delo-2027479593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ставропольский край, украина, владимир путин, дональд трамп, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), т-34, происшествия