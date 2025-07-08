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Суд арестовал муфтия Ахмеда Абусупьянова

Суд арестовал муфтия Ахмеда Абусупьянова - РИА Новости, 08.07.2025

Суд арестовал муфтия Ахмеда Абусупьянова

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал по 28 июля включительно ранее задержанного за экстремизм оперативниками УФСБ муфтия Ахмеда Абусупьянова,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T01:26:00+03:00

2025-07-08T01:26:00+03:00

2025-07-08T01:26:00+03:00

происшествия

россия

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ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал по 28 июля включительно ранее задержанного за экстремизм оперативниками УФСБ муфтия Ахмеда Абусупьянова, который вел переговоры с террористами, захватившими в 2024 году ростовское СИЗО-1, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов по региону. "Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 30 мая 2025 года Абусупьянову… подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 и частью 2 статьи 282.2 УК РФ… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 28 июля 2025 года включительно", - говорится в сообщении. Как ранее сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, ростовские следователи возбудили уголовное дело об организации экстремистской деятельности против задержанного оперативниками УФСБ муфтия Ахмеда Абусупьянова, который вел переговоры с террористами, захватившими в 2024 году СИЗО-1 в Ростове. В конце мая в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области сообщили о задержании руководителя местной религиозной организации мусульман, причастного к распространению радикального ислама, и возбуждении против него уголовных дел по части 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) и по части 2 статьи 213 (хулиганство). В релизе пресс-службы УФСБ РФ по региону сообщалось, что задержанный принимал участие в деятельности международного религиозного объединения, запрещенного в России. Оперативники установили, что фигурант пропагандировал нетерпимое отношение к представителям иных конфессий, в том числе к мусульманам других течений. Кроме того, он провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством, говорилось в сообщении. В середине июня 2024 года обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. Участники захвата заложников в СИЗО планировали после побега совершить ряд терактов и диверсий в Ингушетии, сообщали УФСБ России по Ростовской области.

https://ria.ru/20241223/gruppirovka-1990839051.html

https://ria.ru/20241108/prigovor-1982754444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область