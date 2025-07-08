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Суд арестовал муфтия Ахмеда Абусупьянова - РИА Новости, 08.07.2025
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01:26 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/arest-2027799305.html
Суд арестовал муфтия Ахмеда Абусупьянова
Суд арестовал муфтия Ахмеда Абусупьянова - РИА Новости, 08.07.2025
Суд арестовал муфтия Ахмеда Абусупьянова
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал по 28 июля включительно ранее задержанного за экстремизм оперативниками УФСБ муфтия Ахмеда Абусупьянова,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T01:26:00+03:00
2025-07-08T01:26:00+03:00
происшествия
россия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал по 28 июля включительно ранее задержанного за экстремизм оперативниками УФСБ муфтия Ахмеда Абусупьянова, который вел переговоры с террористами, захватившими в 2024 году ростовское СИЗО-1, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов по региону. "Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 30 мая 2025 года Абусупьянову… подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 и частью 2 статьи 282.2 УК РФ… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 28 июля 2025 года включительно", - говорится в сообщении. Как ранее сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, ростовские следователи возбудили уголовное дело об организации экстремистской деятельности против задержанного оперативниками УФСБ муфтия Ахмеда Абусупьянова, который вел переговоры с террористами, захватившими в 2024 году СИЗО-1 в Ростове. В конце мая в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области сообщили о задержании руководителя местной религиозной организации мусульман, причастного к распространению радикального ислама, и возбуждении против него уголовных дел по части 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) и по части 2 статьи 213 (хулиганство). В релизе пресс-службы УФСБ РФ по региону сообщалось, что задержанный принимал участие в деятельности международного религиозного объединения, запрещенного в России. Оперативники установили, что фигурант пропагандировал нетерпимое отношение к представителям иных конфессий, в том числе к мусульманам других течений. Кроме того, он провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством, говорилось в сообщении. В середине июня 2024 года обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. Участники захвата заложников в СИЗО планировали после побега совершить ряд терактов и диверсий в Ингушетии, сообщали УФСБ России по Ростовской области.
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происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
Суд арестовал муфтия Ахмеда Абусупьянова

Суд в Ростове-на-Дону арестовал муфтия Абусупьянова по подозрению в экстремизме

© Фото : ГУФСИН России по Ростовской областиЗадержанный ФСБ Ахмед Абусупьянов
Задержанный ФСБ Ахмед Абусупьянов - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : ГУФСИН России по Ростовской области
Задержанный ФСБ Ахмед Абусупьянов. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал по 28 июля включительно ранее задержанного за экстремизм оперативниками УФСБ муфтия Ахмеда Абусупьянова, который вел переговоры с террористами, захватившими в 2024 году ростовское СИЗО-1, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов по региону.
"Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 30 мая 2025 года Абусупьянову… подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 и частью 2 статьи 282.2 УК РФ… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 28 июля 2025 года включительно", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
В Ростовской области вскрыли ячейку экстремистской группировки
23 декабря 2024, 15:13
Как ранее сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, ростовские следователи возбудили уголовное дело об организации экстремистской деятельности против задержанного оперативниками УФСБ муфтия Ахмеда Абусупьянова, который вел переговоры с террористами, захватившими в 2024 году СИЗО-1 в Ростове.
В конце мая в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области сообщили о задержании руководителя местной религиозной организации мусульман, причастного к распространению радикального ислама, и возбуждении против него уголовных дел по части 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) и по части 2 статьи 213 (хулиганство).
В релизе пресс-службы УФСБ РФ по региону сообщалось, что задержанный принимал участие в деятельности международного религиозного объединения, запрещенного в России. Оперативники установили, что фигурант пропагандировал нетерпимое отношение к представителям иных конфессий, в том числе к мусульманам других течений. Кроме того, он провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством, говорилось в сообщении.
В середине июня 2024 года обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. Участники захвата заложников в СИЗО планировали после побега совершить ряд терактов и диверсий в Ингушетии, сообщали УФСБ России по Ростовской области.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Суд в Ростове-на-Дону осудил двух мужчин, переводивших деньги террористам
8 ноября 2024, 19:33
 
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