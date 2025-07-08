https://ria.ru/20250708/arenda-2027807767.html

Юрист рассказала о последствиях ареста имущества владельца для арендатора

Юрист рассказала о последствиях ареста имущества владельца для арендатора - РИА Новости, 08.07.2025

Юрист рассказала о последствиях ареста имущества владельца для арендатора

Арест имущества собственника не может стать причиной выселения арендатора из квартиры до конца действия договора, рассказала РИА Новости юрист "Легес Бюро",... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T03:59:00+03:00

2025-07-08T03:59:00+03:00

2025-07-08T03:59:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Арест имущества собственника не может стать причиной выселения арендатора из квартиры до конца действия договора, рассказала РИА Новости юрист "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина. "Если на имущество арендодателя наложили запрет регистрационных действий, в обиходе - "арест", то арендатор имеет право остаться в квартире и проживать в соответствии с условиями договора аренды", - рассказала РИА Новости Скрябина. Юрист уточнила, что если квартиру у собственника изымают, например в рамках уголовного дела, то арендатору придется расторгнуть договор и освободить квартиру. Советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков уточнил РИА Новости, что если на квартиру наложен арест уже после заключения договора аренды, то право арендатора остаться в ней зависит от характера ограничений, установленных арестом. "Если арест сопровождается запретом на пользование жильем (например, суд или приставы прямо запрещают проживание в квартире), арендатор обязан освободить помещение и не имеет права оставаться до конца срока договора", - рассказал Барсуков. Эксперт по недвижимости уточнил, что если арест не ограничивает пользование квартирой (например, наложен только запрет на продажу, дарение, залог), арендатор может продолжать проживать до окончания действия договора, но об этом должны быть внесены соответствующие изменения в договор аренды.

https://ria.ru/20250423/gosduma-2012864161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

жилье, россия, москва, константин барсуков , общество