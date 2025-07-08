https://ria.ru/20250708/arenda-2027807767.html
Юрист рассказала о последствиях ареста имущества владельца для арендатора
Юрист рассказала о последствиях ареста имущества владельца для арендатора - РИА Новости, 08.07.2025
Юрист рассказала о последствиях ареста имущества владельца для арендатора
Арест имущества собственника не может стать причиной выселения арендатора из квартиры до конца действия договора, рассказала РИА Новости юрист "Легес Бюро",... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T03:59:00+03:00
2025-07-08T03:59:00+03:00
2025-07-08T03:59:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Арест имущества собственника не может стать причиной выселения арендатора из квартиры до конца действия договора, рассказала РИА Новости юрист "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина. "Если на имущество арендодателя наложили запрет регистрационных действий, в обиходе - "арест", то арендатор имеет право остаться в квартире и проживать в соответствии с условиями договора аренды", - рассказала РИА Новости Скрябина. Юрист уточнила, что если квартиру у собственника изымают, например в рамках уголовного дела, то арендатору придется расторгнуть договор и освободить квартиру. Советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков уточнил РИА Новости, что если на квартиру наложен арест уже после заключения договора аренды, то право арендатора остаться в ней зависит от характера ограничений, установленных арестом. "Если арест сопровождается запретом на пользование жильем (например, суд или приставы прямо запрещают проживание в квартире), арендатор обязан освободить помещение и не имеет права оставаться до конца срока договора", - рассказал Барсуков. Эксперт по недвижимости уточнил, что если арест не ограничивает пользование квартирой (например, наложен только запрет на продажу, дарение, залог), арендатор может продолжать проживать до окончания действия договора, но об этом должны быть внесены соответствующие изменения в договор аренды.
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жилье, россия, москва, константин барсуков , общество
Жилье, Россия, Москва, Константин Барсуков , Общество
Юрист рассказала о последствиях ареста имущества владельца для арендатора
Скрябина: арест имущества владельца не может стать причиной выселения арендатора
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Арест имущества собственника не может стать причиной выселения арендатора из квартиры до конца действия договора, рассказала РИА Новости юрист "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина.
"Если на имущество арендодателя наложили запрет регистрационных действий, в обиходе - "арест", то арендатор имеет право остаться в квартире и проживать в соответствии с условиями договора аренды", - рассказала РИА Новости Скрябина.
Юрист уточнила, что если квартиру у собственника изымают, например в рамках уголовного дела, то арендатору придется расторгнуть договор и освободить квартиру.
Советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков
уточнил РИА Новости, что если на квартиру наложен арест уже после заключения договора аренды, то право арендатора остаться в ней зависит от характера ограничений, установленных арестом.
"Если арест сопровождается запретом на пользование жильем (например, суд или приставы прямо запрещают проживание в квартире), арендатор обязан освободить помещение и не имеет права оставаться до конца срока договора", - рассказал Барсуков.
Эксперт по недвижимости уточнил, что если арест не ограничивает пользование квартирой (например, наложен только запрет на продажу, дарение, залог), арендатор может продолжать проживать до окончания действия договора, но об этом должны быть внесены соответствующие изменения в договор аренды.