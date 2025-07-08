Рейтинг@Mail.ru
СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении" - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:57 08.07.2025 (обновлено: 09:13 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/aremniya-2027822579.html
СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении"
СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении" - РИА Новости, 08.07.2025
СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении"
В офисе компании "Электрические сети Армении", принадлежащей арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, проводятся неотложные следственные действия в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T08:57:00+03:00
2025-07-08T09:13:00+03:00
армения
электрические сети армении
электросети армении
самвел карапетян
никол пашинян
ереван
россия
преследование карапетяна в армении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027823923_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d61febd5aa7aa3c3c91fcf5b64f7ccb7.jpg
ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. В офисе компании "Электрические сети Армении", принадлежащей арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, проводятся неотложные следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета республики Кима Авдалян."В рамках уголовного производства... (в офисе "Электросетей Армении" - ред.) проводятся неотложные следственные действия", - сообщила Авдалян.Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250705/simonyan-2027416053.html
https://ria.ru/20250704/shestvie-2027303648.html
армения
ереван
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Правоохранители в холле здания "Электросети Армении"
Правоохранители в холле здания "Электросети Армении"
2025-07-08T08:57
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027823923_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7e9b24f45850012fe8bb6b493708d4c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, электрические сети армении, электросети армении, самвел карапетян, никол пашинян, ереван, россия, преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Электрические сети Армении, Электросети Армении, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ереван, Россия, Преследование Карапетяна в Армении , В мире
СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении"

СК заявил о проведении в офисе "Электросетей Армении" следственных действий

Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. В офисе компании "Электрические сети Армении", принадлежащей арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, проводятся неотложные следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета республики Кима Авдалян.
"В рамках уголовного производства... (в офисе "Электросетей Армении" - ред.) проводятся неотложные следственные действия", - сообщила Авдалян.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Симоньян назвала Карапетяна самым большим радетелем армянского народа
5 июля, 21:09
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Участники шествия в поддержку Самвела Карапетяна у здания Службы национальной безопасности в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Участники акции в поддержку Карапетяна дошли до здания СНБ в Ереване
4 июля, 20:49
 
АрменияЭлектрические сети АрменииЭлектросети АрменииСамвел КарапетянНикол ПашинянЕреванРоссияПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала