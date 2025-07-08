https://ria.ru/20250708/aremniya-2027822579.html

СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении"

СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении" - РИА Новости, 08.07.2025

СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении"

В офисе компании "Электрические сети Армении", принадлежащей арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, проводятся неотложные следственные действия в... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T08:57:00+03:00

2025-07-08T08:57:00+03:00

2025-07-08T09:13:00+03:00

армения

электрические сети армении

электросети армении

самвел карапетян

никол пашинян

ереван

россия

преследование карапетяна в армении

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027823923_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d61febd5aa7aa3c3c91fcf5b64f7ccb7.jpg

ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. В офисе компании "Электрические сети Армении", принадлежащей арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, проводятся неотложные следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета республики Кима Авдалян."В рамках уголовного производства... (в офисе "Электросетей Армении" - ред.) проводятся неотложные следственные действия", - сообщила Авдалян.Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250705/simonyan-2027416053.html

https://ria.ru/20250704/shestvie-2027303648.html

армения

ереван

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Правоохранители в холле здания "Электросети Армении" Правоохранители в холле здания "Электросети Армении" 2025-07-08T08:57 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, электрические сети армении, электросети армении, самвел карапетян, никол пашинян, ереван, россия, преследование карапетяна в армении , в мире