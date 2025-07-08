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СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении"
СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении" - РИА Новости, 08.07.2025
СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении"
В офисе компании "Электрические сети Армении", принадлежащей арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, проводятся неотложные следственные действия в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T08:57:00+03:00
2025-07-08T08:57:00+03:00
2025-07-08T09:13:00+03:00
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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. В офисе компании "Электрические сети Армении", принадлежащей арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, проводятся неотложные следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета республики Кима Авдалян."В рамках уголовного производства... (в офисе "Электросетей Армении" - ред.) проводятся неотложные следственные действия", - сообщила Авдалян.Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Правоохранители в холле здания "Электросети Армении"
Правоохранители в холле здания "Электросети Армении"
2025-07-08T08:57
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Армения, Электрические сети Армении, Электросети Армении, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ереван, Россия, Преследование Карапетяна в Армении , В мире
СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении"
СК заявил о проведении в офисе "Электросетей Армении" следственных действий