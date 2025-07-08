https://ria.ru/20250708/altay-2027858946.html

На Алтае завели дело после того, как дети посушили вещи на Вечном огне

На Алтае завели дело после того, как дети посушили вещи на Вечном огне - РИА Новости, 08.07.2025

На Алтае завели дело после того, как дети посушили вещи на Вечном огне

Уголовное дело возбудили в Алтайском крае после того, как дети сушили вещи на Вечном огне мемориального комплекса в городе Рубцовске, сообщили в СУСК РФ по... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:58:00+03:00

2025-07-08T11:58:00+03:00

2025-07-08T11:58:00+03:00

происшествия

россия

алтайский край

рубцовск

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БАРНАУЛ, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае после того, как дети сушили вещи на Вечном огне мемориального комплекса в городе Рубцовске, сообщили в СУСК РФ по региону. "В социальных медиа размещена информация и видео, на котором трое подростков сушат личные вещи на Вечном огне, расположенном в городе Рубцовске на мемориальном комплексе, посвященном подвигу воинов-земляков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. По данному сообщению… возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Отмечается, что дело возбудили по части 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные группой лиц). "Во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел все участники произошедшего установлены. В настоящее время следователями проводятся допросы несовершеннолетних, их законных представителей и иных лиц, запрошена информация в органах системы профилактики, изучаются условия жизни и воспитания детей, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - подчеркнули в СУСК. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа установление обстоятельств осквернения комплекса поставлено на контроль в ведомстве. "Организована проверка исполнения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних", - отметили в прокуратуре.

https://ria.ru/20250704/peterburg-2027145594.html

https://ria.ru/20250707/poshehone-2027635260.html

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происшествия, россия, алтайский край, рубцовск