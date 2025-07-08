На Алтае завели дело после того, как дети посушили вещи на Вечном огне
В Алтайском крае возбудили дело после сушки вещей на Вечном огне мемориала
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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БАРНАУЛ, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае после того, как дети сушили вещи на Вечном огне мемориального комплекса в городе Рубцовске, сообщили в СУСК РФ по региону.
"В социальных медиа размещена информация и видео, на котором трое подростков сушат личные вещи на Вечном огне, расположенном в городе Рубцовске на мемориальном комплексе, посвященном подвигу воинов-земляков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. По данному сообщению… возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дело возбудили по части 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные группой лиц).
"Во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел все участники произошедшего установлены. В настоящее время следователями проводятся допросы несовершеннолетних, их законных представителей и иных лиц, запрошена информация в органах системы профилактики, изучаются условия жизни и воспитания детей, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - подчеркнули в СУСК.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа установление обстоятельств осквернения комплекса поставлено на контроль в ведомстве.
"Организована проверка исполнения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних", - отметили в прокуратуре.