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МУС выдал ордера на арест лидера "Талибана" и главного судьи Афганистана - РИА Новости, 08.07.2025
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17:38 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/afganistan-2027987132.html
МУС выдал ордера на арест лидера "Талибана" и главного судьи Афганистана
МУС выдал ордера на арест лидера "Талибана" и главного судьи Афганистана - РИА Новости, 08.07.2025
МУС выдал ордера на арест лидера "Талибана" и главного судьи Афганистана
Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест верховного лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи Афганистана Абдула Хакима Хаккани за... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:38:00+03:00
2025-07-08T17:38:00+03:00
в мире
афганистан
хайбатулла ахундзада
талибан
международный уголовный суд
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ГААГА, 8 июл - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест верховного лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи Афганистана Абдула Хакима Хаккани за преступления против человечности в виде преследования девочек и женщин, говорится в заявлении инстанции. "Сегодня, 8 июля 2025 года, Предварительная палата II Международного уголовного суда выдала, в контексте ситуации в Афганистане, ордера на арест господина Хайбатуллы Ахундзады, верховного лидера Талибана, и господина Абдула Хакима Хаккани, главного судьи Талибана, которые де-факто правили в Афганистане как минимум с 15 августа 2021 года", - говорится в заявлении, которое распространил суд во вторник. По данным инстанции, "имеются разумные основания полагать, что указанные лица совершили преступление против человечности в виде преследования по половому признаку в соответствии со статьей 7(1)(h) Римского статута". Речь идет о преступлениях, которые были совершены на территории Афганистана с момента прихода талибов к власти 15 августа 2021 года и продолжались как минимум до 20 января 2025 года. "Предварительная палата II установила, что "Талибан" осуществлял государственную политику, которая привела к серьёзным нарушениям основных прав и свобод гражданского населения Афганистана, в том числе в виде убийств, незаконного лишения свободы, пыток, изнасилований и насильственных исчезновений. Хотя некоторые правила и запреты были наложены на всё население, "Талибан" целенаправленно преследовал девочек и женщин по признаку пола, лишая их основных прав и свобод", - значится в заявлении. В январе прокурор МУС Карим Хан запросил ордера на арест верховного лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи Афганистана Абдула Хакима Хаккани. По его словам, Ахундзаде и Хаккани несут уголовную ответственность за преследование афганских девочек и женщин, а также лиц, которых движение "Талибан" считало не соответствующими их идеологическим ожиданиям гендерной идентичности или самовыражения, и лиц, в которых талибы видели союзников девочек и женщин.
https://ria.ru/20250424/medvedev-2013103220.html
https://ria.ru/20250311/mus-2004397212.html
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в мире, афганистан, хайбатулла ахундзада, талибан, международный уголовный суд
В мире, Афганистан, Хайбатулла Ахундзада, Талибан, Международный уголовный суд
МУС выдал ордера на арест лидера "Талибана" и главного судьи Афганистана

МУС выдал ордера на арест лидера талибов Ахундзады и главного судьи Хаккани

© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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ГААГА, 8 июл - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест верховного лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи Афганистана Абдула Хакима Хаккани за преступления против человечности в виде преследования девочек и женщин, говорится в заявлении инстанции.
"Сегодня, 8 июля 2025 года, Предварительная палата II Международного уголовного суда выдала, в контексте ситуации в Афганистане, ордера на арест господина Хайбатуллы Ахундзады, верховного лидера Талибана, и господина Абдула Хакима Хаккани, главного судьи Талибана, которые де-факто правили в Афганистане как минимум с 15 августа 2021 года", - говорится в заявлении, которое распространил суд во вторник.
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По данным инстанции, "имеются разумные основания полагать, что указанные лица совершили преступление против человечности в виде преследования по половому признаку в соответствии со статьей 7(1)(h) Римского статута".
Речь идет о преступлениях, которые были совершены на территории Афганистана с момента прихода талибов к власти 15 августа 2021 года и продолжались как минимум до 20 января 2025 года.
"Предварительная палата II установила, что "Талибан" осуществлял государственную политику, которая привела к серьёзным нарушениям основных прав и свобод гражданского населения Афганистана, в том числе в виде убийств, незаконного лишения свободы, пыток, изнасилований и насильственных исчезновений. Хотя некоторые правила и запреты были наложены на всё население, "Талибан" целенаправленно преследовал девочек и женщин по признаку пола, лишая их основных прав и свобод", - значится в заявлении.
В январе прокурор МУС Карим Хан запросил ордера на арест верховного лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи Афганистана Абдула Хакима Хаккани. По его словам, Ахундзаде и Хаккани несут уголовную ответственность за преследование афганских девочек и женщин, а также лиц, которых движение "Талибан" считало не соответствующими их идеологическим ожиданиям гендерной идентичности или самовыражения, и лиц, в которых талибы видели союзников девочек и женщин.
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В миреАфганистанХайбатулла АхундзадаТалибанМеждународный уголовный суд
 
 
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