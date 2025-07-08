https://ria.ru/20250708/afganistan-2027987132.html

МУС выдал ордера на арест лидера "Талибана" и главного судьи Афганистана

МУС выдал ордера на арест лидера "Талибана" и главного судьи Афганистана - РИА Новости, 08.07.2025

МУС выдал ордера на арест лидера "Талибана" и главного судьи Афганистана

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест верховного лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи Афганистана Абдула Хакима Хаккани за... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:38:00+03:00

2025-07-08T17:38:00+03:00

2025-07-08T17:38:00+03:00

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ГААГА, 8 июл - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест верховного лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи Афганистана Абдула Хакима Хаккани за преступления против человечности в виде преследования девочек и женщин, говорится в заявлении инстанции. "Сегодня, 8 июля 2025 года, Предварительная палата II Международного уголовного суда выдала, в контексте ситуации в Афганистане, ордера на арест господина Хайбатуллы Ахундзады, верховного лидера Талибана, и господина Абдула Хакима Хаккани, главного судьи Талибана, которые де-факто правили в Афганистане как минимум с 15 августа 2021 года", - говорится в заявлении, которое распространил суд во вторник. По данным инстанции, "имеются разумные основания полагать, что указанные лица совершили преступление против человечности в виде преследования по половому признаку в соответствии со статьей 7(1)(h) Римского статута". Речь идет о преступлениях, которые были совершены на территории Афганистана с момента прихода талибов к власти 15 августа 2021 года и продолжались как минимум до 20 января 2025 года. "Предварительная палата II установила, что "Талибан" осуществлял государственную политику, которая привела к серьёзным нарушениям основных прав и свобод гражданского населения Афганистана, в том числе в виде убийств, незаконного лишения свободы, пыток, изнасилований и насильственных исчезновений. Хотя некоторые правила и запреты были наложены на всё население, "Талибан" целенаправленно преследовал девочек и женщин по признаку пола, лишая их основных прав и свобод", - значится в заявлении. В январе прокурор МУС Карим Хан запросил ордера на арест верховного лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи Афганистана Абдула Хакима Хаккани. По его словам, Ахундзаде и Хаккани несут уголовную ответственность за преследование афганских девочек и женщин, а также лиц, которых движение "Талибан" считало не соответствующими их идеологическим ожиданиям гендерной идентичности или самовыражения, и лиц, в которых талибы видели союзников девочек и женщин.

https://ria.ru/20250424/medvedev-2013103220.html

https://ria.ru/20250311/mus-2004397212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, афганистан, хайбатулла ахундзада, талибан, международный уголовный суд