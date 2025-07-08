На первом энергоблоке АЭС "Аккую" начались пусконаладочные работы
На первом энергоблоке АЭС "Аккую" в Турции идут пусконаладочные работы
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Пусконаладочные работы идут на первом энергоблоке АЭС "Аккую" в Турции, это один из завершающих этапов подготовки к началу работы блока, сообщил РИА Новости председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар", генеральный директор АО "Русатом Энерджи Интернешнл" Антон Дедусенко.
"На первом энергоблоке в настоящий момент выполняются пусконаладочные работы – это этап подготовки к пуску, когда все системы блока проходят комплекс контрольных операций", - заявил Дедусенко на полях саммита по АЭС NPPES в Стамбуле.
Он отметил, что пуск энергоблока АЭС – это многоступенчатая операция.
"Сейчас идёт один из завершающих этапов подготовки к началу работы блока 1 АЭС "Аккую". Все системы и элементы блока приводятся в состояние эксплуатационной готовности, выполняется проверка их соответствия установленным в проекте критериям и характеристикам. Это необходимо для соблюдения требований ядерной безопасности и обеспечения надежной работы станции на долгие годы вперед", - подчеркнул Дедусенко.
Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак.
Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").