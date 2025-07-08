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В аэропорту Перми сняли временные ограничения - РИА Новости, 08.07.2025
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03:12 08.07.2025 (обновлено: 03:19 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/aeroport-2027805152.html
В аэропорту Перми сняли временные ограничения
В аэропорту Перми сняли временные ограничения - РИА Новости, 08.07.2025
В аэропорту Перми сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Перми сняты, во время их действия на запасные аэродромы ушли два летевших в Пермь самолета,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T03:12:00+03:00
2025-07-08T03:19:00+03:00
пермь
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
артем кореняко
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Перми сняты, во время их действия на запасные аэродромы ушли два летевших в Пермь самолета, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В Перми ("Большое Савино") сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" два летевших в Пермь самолета. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - написал он.
https://ria.ru/20250707/aeroport-2027774265.html
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пермь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко
Пермь, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Артем Кореняко
В аэропорту Перми сняли временные ограничения

В аэропорту Перми сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных рейсов

© РИА Новости / Мария СеливановаАэропорт Перми
Аэропорт Перми - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Аэропорт Перми. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Перми сняты, во время их действия на запасные аэродромы ушли два летевших в Пермь самолета, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Перми ("Большое Савино") сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" два летевших в Пермь самолета. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - написал он.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Вчера, 20:36
 
ПермьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)БезопасностьАртем Кореняко
 
 
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