https://ria.ru/20250708/aeroport-2027805152.html

В аэропорту Перми сняли временные ограничения

В аэропорту Перми сняли временные ограничения - РИА Новости, 08.07.2025

В аэропорту Перми сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Перми сняты, во время их действия на запасные аэродромы ушли два летевших в Пермь самолета,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T03:12:00+03:00

2025-07-08T03:12:00+03:00

2025-07-08T03:19:00+03:00

пермь

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

артем кореняко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956006495_0:158:1280:878_1920x0_80_0_0_f98ba94e9032208a53b9fc13e25bf985.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Перми сняты, во время их действия на запасные аэродромы ушли два летевших в Пермь самолета, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В Перми ("Большое Савино") сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" два летевших в Пермь самолета. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - написал он.

https://ria.ru/20250707/aeroport-2027774265.html

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пермь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко