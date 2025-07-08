https://ria.ru/20250708/aeroport-2027797953.html

В аэропорту Перми ввели временные ограничения

В аэропорту Перми ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.07.2025

В аэропорту Перми ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Перми, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T00:45:00+03:00

2025-07-08T00:45:00+03:00

2025-07-08T00:50:00+03:00

пермь

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

артем кореняко

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Перми, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт Перми ("Большое Савино"; код ИКАО: USPP). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он.

https://ria.ru/20250707/aeroport-2027774265.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пермь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко, международная организация гражданской авиации