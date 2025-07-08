https://ria.ru/20250708/aeroport-2027797953.html
В аэропорту Перми ввели временные ограничения
В аэропорту Перми ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.07.2025
В аэропорту Перми ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Перми, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T00:45:00+03:00
2025-07-08T00:45:00+03:00
2025-07-08T00:50:00+03:00
пермь
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
артем кореняко
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Перми, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт Перми ("Большое Савино"; код ИКАО: USPP). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он.
https://ria.ru/20250707/aeroport-2027774265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко, международная организация гражданской авиации
Пермь, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Артем Кореняко, Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Перми ввели временные ограничения
В аэропорту Перми ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов