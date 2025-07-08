https://ria.ru/20250708/adygeya-2027953341.html

В Адыгее будут судить двух приверженцев "Свидетелей Иеговы"*

В Адыгее будут судить двух приверженцев "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 08.07.2025

В Адыгее будут судить двух приверженцев "Свидетелей Иеговы"*

Двое жителей Адыгеи предстанут перед судом по обвинению в вовлечении в деятельность экстремистской организации, сообщили в СУСК по республике. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T16:23:00+03:00

2025-07-08T16:23:00+03:00

2025-07-08T16:23:00+03:00

происшествия

россия

адыгейск

республика адыгея

свидетели иеговы

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КРАСНОДАР, 8 июл — РИА Новости. Двое жителей Адыгеи предстанут перед судом по обвинению в вовлечении в деятельность экстремистской организации, сообщили в СУСК по республике. По версии следствия, двое жителей Адыгейска, несмотря на признание в 2017 году одной из религиозных организаций экстремистской, не прекратили ее деятельность, а продолжили вовлекать жителей города в число ее последователей. В период с июня 2021 года по декабрь 2024 года двое учредителей местной религиозной организации в Адыгейске систематически проводили встречи с жителем города, склоняя его к участию в ее деятельности. "Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей города Адыгейска, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 282.2 УК РФ ("Склонение и иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации"), - говорится в сообщении. Фигуранты взяты под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Незаконные действия были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ России по республике Адыгея. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет про приверженцев запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*. В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовали задержания организаторов местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России

https://ria.ru/20250708/birobidzhan-2027807590.html

https://ria.ru/20250625/peterburg-2025350004.html

россия

адыгейск

республика адыгея

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происшествия, россия, адыгейск, республика адыгея, свидетели иеговы