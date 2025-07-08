В Адыгее будут судить двух приверженцев "Свидетелей Иеговы"*
Двух жителей Адыгеи будут судить за вовлечение в экстремистскую организацию
Молоток судьи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 8 июл — РИА Новости. Двое жителей Адыгеи предстанут перед судом по обвинению в вовлечении в деятельность экстремистской организации, сообщили в СУСК по республике.
По версии следствия, двое жителей Адыгейска, несмотря на признание в 2017 году одной из религиозных организаций экстремистской, не прекратили ее деятельность, а продолжили вовлекать жителей города в число ее последователей. В период с июня 2021 года по декабрь 2024 года двое учредителей местной религиозной организации в Адыгейске систематически проводили встречи с жителем города, склоняя его к участию в ее деятельности.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей города Адыгейска, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 282.2 УК РФ ("Склонение и иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации"), - говорится в сообщении.
Фигуранты взяты под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Незаконные действия были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ России по республике Адыгея.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет про приверженцев запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовали задержания организаторов местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России