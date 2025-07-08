https://ria.ru/20250708/abkhaziya-2028022819.html
Минтуризма Абхазии осудило заявление "Фонда кино" о туристах из России
Минтуризма Абхазии осудило заявление "Фонда кино" о туристах из России - РИА Новости, 08.07.2025
Минтуризма Абхазии осудило заявление "Фонда кино" о туристах из России
Министерство туризма Абхазии назвало провокационными высказывания "учредителя и президента" частного "Фонда кино" Александра Басарии о российских туристах и... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T20:47:00+03:00
2025-07-08T20:47:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Министерство туризма Абхазии назвало провокационными высказывания "учредителя и президента" частного "Фонда кино" Александра Басарии о российских туристах и напомнило о значимости для республики гостей из России. "В связи с распространяющимися в социальных медиа высказываниями <...> Басарии, касающимися российских туристов, Министерство туризма Республики Абхазия считает необходимым заявить следующее: граждане Российской Федерации, посещающие нашу страну, не представляют и не могут представлять угрозу национальной безопасности Республики Абхазия. <...> Они являются основой туристического потока и на протяжении многих лет остаются важнейшими гостями нашей республики. <...> Мы призываем игнорировать провокационные заявления и ориентироваться исключительно на официальную позицию Министерства туризма", — говорится в заявлении на сайте ведомства. В министерстве напомнили, что именно российские туроператоры первыми начали продвижение туризма Абхазии за ее пределами. "Призывы к разрыву связей с российскими туроператорами являются деструктивными и противоречат интересам республики. Российские туроператоры тесно взаимодействуют с местным бизнесом, вносят весомый вклад в экономику и остаются ключевыми участниками туристического рынка Абхазии", — добавили в ведомстве. Минтуризма также подчеркнуло, что Абхазия остается надежным партнером Москвы. В свою очередь, в абхазском Министерстве культуры заявили РИА Новости, что "Фонд кино", "возглавляемый" Басарией, является частным и не имеет отношения к госструктурам республики.При этом, как выяснил телеканал RT, Басария — должник и банкрот. Он оформил личное банкротство в 2024 году, в банке данных исполнительных производств фигурирует долг свыше 430 тысяч рублей.Это не первый скандал, связанный с критикой в адрес российских туристов. В конце июня из Минтуризма Абхазии уволили сотрудницу Кристину Лакербая, которая ранее заявила, что республике не нужны туристы, которые тратят мало денег.Высказывания чиновницы тогда раскритиковал президент Абхазии Бадра Гунба.
https://ria.ru/20250521/abkhaziya-2018363052.html
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абхазия, россия, фонд кино, в мире, туризм, новости - туризм
Абхазия, Россия, Фонд кино, В мире, Туризм, Новости - Туризм
Минтуризма Абхазии осудило заявление "Фонда кино" о туристах из России
Минтуризма Абхазии сочло слова Басарии о туристах из РФ провокацией
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Министерство туризма Абхазии назвало провокационными высказывания "учредителя и президента" частного "Фонда кино" Александра Басарии о российских туристах и напомнило о значимости для республики гостей из России.
«
"В связи с распространяющимися в социальных медиа высказываниями <...> Басарии, касающимися российских туристов, Министерство туризма Республики Абхазия считает необходимым заявить следующее: граждане Российской Федерации, посещающие нашу страну, не представляют и не могут представлять угрозу национальной безопасности Республики Абхазия. <...> Они являются основой туристического потока и на протяжении многих лет остаются важнейшими гостями нашей республики. <...> Мы призываем игнорировать провокационные заявления и ориентироваться исключительно на официальную позицию Министерства туризма", — говорится в заявлении на сайте
ведомства.
В российских соцсетях ранее распространилось видео с высказываниями Александра Басарии из частного "Фонда кино Абхазии". Он сетует, что туристы, приезжающие в страну, покупают дешевые путевки, при этом предпочитают отдыхать на территории отелей, не ездят на экскурсии и не тратят деньги в клубах и на вечеринках. Действия крупных туроператоров в Абхазии Басария назвал "угрозой экономической безопасности" республики
В министерстве напомнили, что именно российские туроператоры первыми начали продвижение туризма Абхазии за ее пределами.
«
"Призывы к разрыву связей с российскими туроператорами являются деструктивными и противоречат интересам республики. Российские туроператоры тесно взаимодействуют с местным бизнесом, вносят весомый вклад в экономику и остаются ключевыми участниками туристического рынка Абхазии", — добавили в ведомстве.
Минтуризма также подчеркнуло, что Абхазия остается надежным партнером Москвы.
В свою очередь, в абхазском Министерстве культуры заявили РИА Новости, что "Фонд кино", "возглавляемый" Басарией, является частным и не имеет отношения к госструктурам республики.
При этом, как выяснил телеканал RT, Басария — должник и банкрот. Он оформил личное банкротство в 2024 году, в банке данных исполнительных производств фигурирует долг свыше 430 тысяч рублей.
Это не первый скандал, связанный с критикой в адрес российских туристов. В конце июня из Минтуризма Абхазии уволили сотрудницу Кристину Лакербая, которая ранее заявила, что республике не нужны туристы, которые тратят мало денег.
Высказывания чиновницы тогда раскритиковал президент Абхазии Бадра Гунба
.