https://ria.ru/20250708/abkhaziya-2028022819.html

Минтуризма Абхазии осудило заявление "Фонда кино" о туристах из России

Минтуризма Абхазии осудило заявление "Фонда кино" о туристах из России - РИА Новости, 08.07.2025

Минтуризма Абхазии осудило заявление "Фонда кино" о туристах из России

Министерство туризма Абхазии назвало провокационными высказывания "учредителя и президента" частного "Фонда кино" Александра Басарии о российских туристах и... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T20:47:00+03:00

2025-07-08T20:47:00+03:00

2025-07-08T23:59:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Министерство туризма Абхазии назвало провокационными высказывания "учредителя и президента" частного "Фонда кино" Александра Басарии о российских туристах и напомнило о значимости для республики гостей из России. "В связи с распространяющимися в социальных медиа высказываниями <...> Басарии, касающимися российских туристов, Министерство туризма Республики Абхазия считает необходимым заявить следующее: граждане Российской Федерации, посещающие нашу страну, не представляют и не могут представлять угрозу национальной безопасности Республики Абхазия. <...> Они являются основой туристического потока и на протяжении многих лет остаются важнейшими гостями нашей республики. <...> Мы призываем игнорировать провокационные заявления и ориентироваться исключительно на официальную позицию Министерства туризма", — говорится в заявлении на сайте ведомства. В министерстве напомнили, что именно российские туроператоры первыми начали продвижение туризма Абхазии за ее пределами. "Призывы к разрыву связей с российскими туроператорами являются деструктивными и противоречат интересам республики. Российские туроператоры тесно взаимодействуют с местным бизнесом, вносят весомый вклад в экономику и остаются ключевыми участниками туристического рынка Абхазии", — добавили в ведомстве. Минтуризма также подчеркнуло, что Абхазия остается надежным партнером Москвы. В свою очередь, в абхазском Министерстве культуры заявили РИА Новости, что "Фонд кино", "возглавляемый" Басарией, является частным и не имеет отношения к госструктурам республики.При этом, как выяснил телеканал RT, Басария — должник и банкрот. Он оформил личное банкротство в 2024 году, в банке данных исполнительных производств фигурирует долг свыше 430 тысяч рублей.Это не первый скандал, связанный с критикой в адрес российских туристов. В конце июня из Минтуризма Абхазии уволили сотрудницу Кристину Лакербая, которая ранее заявила, что республике не нужны туристы, которые тратят мало денег.Высказывания чиновницы тогда раскритиковал президент Абхазии Бадра Гунба.

https://ria.ru/20250521/abkhaziya-2018363052.html

https://ria.ru/20250608/abkhaziya-2021603222.html

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