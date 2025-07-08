https://ria.ru/20250708/abkhaziya-2027942609.html

В Абхазии прокомментировали заявление "Фонда кино" о туристах из России

В Абхазии прокомментировали заявление "Фонда кино" о туристах из России - РИА Новости, 08.07.2025

В Абхазии прокомментировали заявление "Фонда кино" о туристах из России

"Фонд кино Абхазии", "глава" которого Александр Басария жаловался на российских туристов, является частным, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T15:52:00+03:00

2025-07-08T15:52:00+03:00

2025-07-08T23:58:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. "Фонд кино Абхазии", "глава" которого Александр Басария жаловался на российских туристов, является частным, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры республики. "Фонд кино Абхазии" является частным, не имеет отношения к Минкультуры Абхазии. В ведении Минкультуры находится государственное учреждение "Абхазфильм", — уточнили в ведомстве.В российских соцсетях ранее распространилось видео с высказываниями "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии. Он сетует, что туристы, приезжающие в Абхазию, покупают дешевые путевки, при этом предпочитают отдыхать на территории отелей, не ездят на экскурсии и не тратят деньги в клубах и на вечеринках. Действия крупных туроператоров в Абхазии Басария назвал "угрозой экономической безопасности" республики. Это не первый скандал, связанный с критикой в адрес российских туристов. В конце июня из Минтуризма Абхазии уволили сотрудницу Кристину Лакербая, которая ранее заявила, что республике не нужны туристы, которые тратят мало денег. Высказывания чиновницы тогда раскритиковал президент Абхазии Бадра Гунба.

https://ria.ru/20250608/abkhaziya-2021603222.html

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