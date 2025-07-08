https://ria.ru/20250708/abhazija-2028032380.html

АТОР оценила предложения российских туроператоров в Абхазию

АТОР оценила предложения российских туроператоров в Абхазию - РИА Новости, 09.07.2025

АТОР оценила предложения российских туроператоров в Абхазию

Российские туроператоры предлагают в Абхазию разные туры, но все они качественные, даже бюджетные, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-08T22:54:00+03:00

2025-07-08T22:54:00+03:00

2025-07-09T00:01:00+03:00

туризм

абхазия

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские туроператоры предлагают в Абхазию разные туры, но все они качественные, даже бюджетные, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Ранее в соцсетях распространились оскорбительные высказывания "учредителя и президента" частного "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии в адрес российских туристов, которые якобы тратят мало денег на отдыхе, а крупные туроператоры в Абхазии якобы угрожают экономической безопасности республики. В абхазском министерстве культуры осудили данные высказывания, заявив РИА Новости, что "Фонд кино Абхазии" является частным и не имеет отношения к госструктурам республики. Минтуризма Абхазии также назвало провокационными высказывания главы "Фонда кино" о российских туристах и напомнило о значимости для республики гостей из РФ. "Туроператоры, в свою очередь, предлагают широкий ассортимент объектов размещения в Абхазии. В том числе и бюджетные, но все равно качественные", - заявили в АТОР.

https://ria.ru/20250623/abkhaziya-2024752016.html

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абхазия, россия, ассоциация туроператоров россии (атор)