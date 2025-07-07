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Суд лишил бывшего главного связиста ВС России звания генерал-полковника

Суд лишил бывшего главного связиста ВС России звания генерал-полковника - РИА Новости, 07.07.2025

Суд лишил бывшего главного связиста ВС России звания генерал-полковника

В понедельник 235-й гарнизонный военный суд лишил воинского звания генерал-полковника и наград бывшего главного связиста российской армии Халила Арсланова за... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:43:00+03:00

2025-07-07T18:43:00+03:00

2025-07-07T18:51:00+03:00

вооруженные силы рф

халил арсланов

происшествия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В понедельник 235-й гарнизонный военный суд лишил воинского звания генерал-полковника и наград бывшего главного связиста российской армии Халила Арсланова за хищения при поставках радиостанций, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Приговором суда Арсланов лишен звания генерал-полковника и назначен штраф 24,5 миллиона рублей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В понедельник суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима. Как было установлено в суде, Халил Арсланов, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью.Сам Арсланов в суде назвал обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует".

https://ria.ru/20250416/smirnov-2011671237.html

https://ria.ru/20250701/ivanov--2026536470.html

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вооруженные силы рф, халил арсланов, происшествия