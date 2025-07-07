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Суд лишил бывшего главного связиста ВС России звания генерал-полковника - РИА Новости, 07.07.2025
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18:43 07.07.2025 (обновлено: 18:51 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/zvanie-2027752063.html
Суд лишил бывшего главного связиста ВС России звания генерал-полковника
Суд лишил бывшего главного связиста ВС России звания генерал-полковника - РИА Новости, 07.07.2025
Суд лишил бывшего главного связиста ВС России звания генерал-полковника
В понедельник 235-й гарнизонный военный суд лишил воинского звания генерал-полковника и наград бывшего главного связиста российской армии Халила Арсланова за... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:43:00+03:00
2025-07-07T18:51:00+03:00
вооруженные силы рф
халил арсланов
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В понедельник 235-й гарнизонный военный суд лишил воинского звания генерал-полковника и наград бывшего главного связиста российской армии Халила Арсланова за хищения при поставках радиостанций, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Приговором суда Арсланов лишен звания генерал-полковника и назначен штраф 24,5 миллиона рублей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В понедельник суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима. Как было установлено в суде, Халил Арсланов, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью.Сам Арсланов в суде назвал обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует".
https://ria.ru/20250416/smirnov-2011671237.html
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вооруженные силы рф, халил арсланов, происшествия
Вооруженные силы РФ, Халил Арсланов, Происшествия
Суд лишил бывшего главного связиста ВС России звания генерал-полковника

Суд лишил Арсланова звания генерал-полковника

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкХалил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В понедельник 235-й гарнизонный военный суд лишил воинского звания генерал-полковника и наград бывшего главного связиста российской армии Халила Арсланова за хищения при поставках радиостанций, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговором суда Арсланов лишен звания генерал-полковника и назначен штраф 24,5 миллиона рублей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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В понедельник суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима. Как было установлено в суде, Халил Арсланов, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью.
Сам Арсланов в суде назвал обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует".
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Вооруженные силы РФХалил АрслановПроисшествия
 
 
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