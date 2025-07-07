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При украинском обстреле в Херсонской области пострадал мирный житель
При украинском обстреле в Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 07.07.2025
При украинском обстреле в Херсонской области пострадал мирный житель
Один мирный житель Каховки ранен в результате удара со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 44 удара из ствольной артиллерии по населенным... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:22:00+03:00
2025-07-07T10:22:00+03:00
2025-07-07T10:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
днепр (река)
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 7 июл - РИА Новости. Один мирный житель Каховки ранен в результате удара со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 44 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Каховке мирный житель получил ранения. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 удара из ствольной артиллерии. Еще 21 обстрел со стороны боевиков киевского режима был проведен ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов Херсонской области: Малокаховка, Новая Каховка, Любимовка, Каиры, Великая Лепетиха, Песчановка, Алешки, Каховка, Коханы, Корсунка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , каховка, днепр (река), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле в Херсонской области пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ Херсонской области