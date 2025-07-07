Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле в Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/zhitel--2027605137.html
При украинском обстреле в Херсонской области пострадал мирный житель
При украинском обстреле в Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 07.07.2025
При украинском обстреле в Херсонской области пострадал мирный житель
Один мирный житель Каховки ранен в результате удара со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 44 удара из ствольной артиллерии по населенным... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:22:00+03:00
2025-07-07T10:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
днепр (река)
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
ГЕНИЧЕСК, 7 июл - РИА Новости. Один мирный житель Каховки ранен в результате удара со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 44 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Каховке мирный житель получил ранения. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 удара из ствольной артиллерии. Еще 21 обстрел со стороны боевиков киевского режима был проведен ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов Херсонской области: Малокаховка, Новая Каховка, Любимовка, Каиры, Великая Лепетиха, Песчановка, Алешки, Каховка, Коханы, Корсунка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
каховка
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , каховка, днепр (река), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле в Херсонской области пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ Херсонской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 7 июл - РИА Новости. Один мирный житель Каховки ранен в результате удара со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 44 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрела ВСУ в Каховке мирный житель получил ранения. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 удара из ствольной артиллерии. Еще 21 обстрел со стороны боевиков киевского режима был проведен ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов Херсонской области: Малокаховка, Новая Каховка, Любимовка, Каиры, Великая Лепетиха, Песчановка, Алешки, Каховка, Коханы, Корсунка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаДнепр (река)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала