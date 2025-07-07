https://ria.ru/20250707/zelenskiy-2027677288.html

"Первый в очереди": в Раде раскрыли подлый план Зеленского

"Первый в очереди": в Раде раскрыли подлый план Зеленского - РИА Новости, 07.07.2025

"Первый в очереди": в Раде раскрыли подлый план Зеленского

Политическая элита Украины, возглавляемая Владимиром Зеленским, грабит свою страну и обустраивает себе жизнь за границей, заявил депутат Верховной рады Артем... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:22:00+03:00

2025-07-07T15:22:00+03:00

2025-07-07T15:57:00+03:00

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рустем умеров

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МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. Политическая элита Украины, возглавляемая Владимиром Зеленским, грабит свою страну и обустраивает себе жизнь за границей, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.Так политик отреагировал на сообщения в СМИ о том, что у министра обороны Украины Рустема Умерова есть недвижимость в США, где проживает его семья."И самое главное - это у всех такая формула. От верхушки до низов. Начиная с самого президента. Он первый в очереди на грабеж, первый в бегах и первый, кто устроил себе теплую жизнь за пределами страны. Для него, как и для всей "политической элиты", Украина - просто территория для наживы и мародерства. Они здесь не живут - они здесь зарабатывают, крадут, имитируют заботу, а потом прячутся за бугром", — возмутился он.По словам депутата, для киевского режима Украина не государство, а временный проект, где главное успеть забрать побольше, пока не поздно.В субботу издание "Страна.ua" со ссылкой на руководителя "Центра по борьбе с коррупцией" Дарью Каленюк писало, что трое детей, жена, брат и отец Рустема Умерова живут во Флориде в городке Бока-Ратон. Там же зарегистрированы бизнесы его семьи.Украинские СМИ также сообщали, что трое детей главы ведомства получили гражданство США. В декларации Умерова за 2022 год в качестве их места проживания указаны Штаты.

https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html

https://ria.ru/20250705/ukraina-2027371104.html

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в мире, украина, сша, рустем умеров, владимир зеленский