https://ria.ru/20250707/zelenskiy-2027677288.html
"Первый в очереди": в Раде раскрыли подлый план Зеленского
"Первый в очереди": в Раде раскрыли подлый план Зеленского - РИА Новости, 07.07.2025
"Первый в очереди": в Раде раскрыли подлый план Зеленского
Политическая элита Украины, возглавляемая Владимиром Зеленским, грабит свою страну и обустраивает себе жизнь за границей, заявил депутат Верховной рады Артем... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:22:00+03:00
2025-07-07T15:22:00+03:00
2025-07-07T15:57:00+03:00
в мире
украина
сша
рустем умеров
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819829_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36885f35fb1cfc965a478c4fdd48178a.jpg
МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. Политическая элита Украины, возглавляемая Владимиром Зеленским, грабит свою страну и обустраивает себе жизнь за границей, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.Так политик отреагировал на сообщения в СМИ о том, что у министра обороны Украины Рустема Умерова есть недвижимость в США, где проживает его семья."И самое главное - это у всех такая формула. От верхушки до низов. Начиная с самого президента. Он первый в очереди на грабеж, первый в бегах и первый, кто устроил себе теплую жизнь за пределами страны. Для него, как и для всей "политической элиты", Украина - просто территория для наживы и мародерства. Они здесь не живут - они здесь зарабатывают, крадут, имитируют заботу, а потом прячутся за бугром", — возмутился он.По словам депутата, для киевского режима Украина не государство, а временный проект, где главное успеть забрать побольше, пока не поздно.В субботу издание "Страна.ua" со ссылкой на руководителя "Центра по борьбе с коррупцией" Дарью Каленюк писало, что трое детей, жена, брат и отец Рустема Умерова живут во Флориде в городке Бока-Ратон. Там же зарегистрированы бизнесы его семьи.Украинские СМИ также сообщали, что трое детей главы ведомства получили гражданство США. В декларации Умерова за 2022 год в качестве их места проживания указаны Штаты.
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027371104.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819829_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_2768b12f1b7bb471766eb3b7c3454b79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, рустем умеров, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Рустем Умеров, Владимир Зеленский
"Первый в очереди": в Раде раскрыли подлый план Зеленского
Дмитрук: для Зеленского и его окружения Украина – территория для наживы
МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. Политическая элита Украины, возглавляемая Владимиром Зеленским, грабит свою страну и обустраивает себе жизнь за границей, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Так политик отреагировал на сообщения в СМИ о том, что у министра обороны Украины Рустема Умерова
есть недвижимость в США
, где проживает его семья.
"И самое главное - это у всех такая формула. От верхушки до низов. Начиная с самого президента. Он первый в очереди на грабеж, первый в бегах и первый, кто устроил себе теплую жизнь за пределами страны. Для него, как и для всей "политической элиты", Украина - просто территория для наживы и мародерства. Они здесь не живут - они здесь зарабатывают, крадут, имитируют заботу, а потом прячутся за бугром", — возмутился он.
По словам депутата, для киевского режима Украина не государство, а временный проект, где главное успеть забрать побольше, пока не поздно.
В субботу издание "Страна.ua
" со ссылкой на руководителя "Центра по борьбе с коррупцией" Дарью Каленюк писало, что трое детей, жена, брат и отец Рустема Умерова живут во Флориде
в городке Бока-Ратон. Там же зарегистрированы бизнесы его семьи.
Украинские СМИ также сообщали, что трое детей главы ведомства получили гражданство США. В декларации Умерова за 2022 год в качестве их места проживания указаны Штаты.