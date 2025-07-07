Эксперт рассказал о разрыве в зарплатах женщин и мужчин
Профессор Сафонов: разрыв в зарплатах женщин и мужчин достиг 30,4 процента
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Уровень заработной платы женщин составил около 70% по отношению к уровню доходов мужчин, разрыв в оплате труда достиг 30,4% в 2024 году, рассказал РИА Новости профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
"Средняя начисленная заработная плата у женщин в 2024 году составила 61,1 тысячи рублей, у мужчин — 87,7 тысячи рублей. В среднем по экономике это соотношение составляло 69,6%. Наименьший разрыв был в образовании: зарплата женщин составляла 95,3% от заработной платы мужчин, а наибольший разрыв в области информационных технологий — 65,5%", — сказал Сафонов.
Он объяснил, что причин сохраняющегося разрыва в зарплатах женщин и мужчин в России несколько. Первая — это структура занятости, то есть женщины заняты в отраслях с оплатой труда ниже, чем в других секторах экономики. Например, в образовании, здравоохранении, социальном обслуживании, в области культуры, спорта и досуга их доля преобладает.
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"Высока доля женщин среди работников и в малооплачиваемых коммерческих отраслях: в торговле — 62%, в деятельности гостиниц и общественном питании — 74%. Мужчины значительно чаще являются руководителями. Мужчины больше занимаются дополнительной работой с большим количеством отработанных часов. Мужчины также работают на вредных и опасных работах, где имеются доплаты за вредность", — добавил эксперт.
Вторая причина — в участии женщин в уходе за членами семьи и ведении домашнего хозяйства. Они чаще берут больничные в случае болезни детей, выбирают режим работы, позволяющий заниматься семейными делами. Это же становится причиной меньшей мобильности женщин на рынке труда — отказа от перехода на новую более оплачиваемую работу, пояснил Сафонов.
По его словам, третьим фактором являются стереотипы работодателей о "ненадежности" женщин как исполнителей, поскольку они могут уйти в декретный отпуск. При этом женщины более образованны, значительно реже выбирают рабочие профессии.
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