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Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости, 07.07.2025
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15:51 07.07.2025 (обновлено: 16:45 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/zakon-2027689687.html
Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости, 07.07.2025
Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:51:00+03:00
2025-07-07T16:45:00+03:00
общество
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Закон устанавливает административный штраф от десяти до 20 тысяч рублей за несообщение гражданином в военкомат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, о переезде, не подтвержденном регистрацией.Такое же наказание грозит за неявку в военкомат в установленный срок при переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией
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общество, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Путин подписал закон о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте военкомата
Призывники в сборном пункте военкомата - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Призывники в сборном пункте военкомата. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде.
Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон устанавливает административный штраф от десяти до 20 тысяч рублей за несообщение гражданином в военкомат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, о переезде, не подтвержденном регистрацией.
Такое же наказание грозит за неявку в военкомат в установленный срок при переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией
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