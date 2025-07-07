https://ria.ru/20250707/zakon-2027689687.html

Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости, 07.07.2025

Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:51:00+03:00

2025-07-07T15:51:00+03:00

2025-07-07T16:45:00+03:00

общество

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940555429_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_103bbacc8521b2a7e55ee67d29f25c73.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Закон устанавливает административный штраф от десяти до 20 тысяч рублей за несообщение гражданином в военкомат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, о переезде, не подтвержденном регистрацией.Такое же наказание грозит за неявку в военкомат в установленный срок при переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией

https://ria.ru/20250331/prizyv-1598051991.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, вооруженные силы рф