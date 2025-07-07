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Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости, 07.07.2025
Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:51:00+03:00
2025-07-07T15:51:00+03:00
2025-07-07T16:45:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Закон устанавливает административный штраф от десяти до 20 тысяч рублей за несообщение гражданином в военкомат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, о переезде, не подтвержденном регистрацией.Такое же наказание грозит за неявку в военкомат в установленный срок при переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
Путин подписал закон о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде