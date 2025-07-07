https://ria.ru/20250707/yemen-2027558173.html

ВВС хуситов отражают израильскую атаку

ВВС хуситов отражают израильскую атаку - РИА Новости, 07.07.2025

ВВС хуситов отражают израильскую атаку

Военно-воздушные силы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) отражают израильскую атаку на Йемен, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T00:26:00+03:00

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КАИР, 7 июл - РИА Новости. Военно-воздушные силы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) отражают израильскую атаку на Йемен, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа."Йеменские военно-воздушные силы (хуситы – ред.) в это время отражают сионистскую (израильскую – ред.) агрессию против нашей страны", - говорится в заявлении Сариа.Ранее йеменский источник заявил РИА Новости, что израильские самолеты наносят авиаудары по порту Ходейда на западе Йемена, слышны мощные взрывы.

https://ria.ru/20250707/yemen-2027558272.html

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ходейда (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, ходейда (город), ансар алла, израиль