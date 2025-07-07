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ВВС хуситов отражают израильскую атаку - РИА Новости, 07.07.2025
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00:26 07.07.2025 (обновлено: 00:34 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/yemen-2027558173.html
ВВС хуситов отражают израильскую атаку
ВВС хуситов отражают израильскую атаку - РИА Новости, 07.07.2025
ВВС хуситов отражают израильскую атаку
Военно-воздушные силы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) отражают израильскую атаку на Йемен, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T00:26:00+03:00
2025-07-07T00:34:00+03:00
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КАИР, 7 июл - РИА Новости. Военно-воздушные силы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) отражают израильскую атаку на Йемен, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа."Йеменские военно-воздушные силы (хуситы – ред.) в это время отражают сионистскую (израильскую – ред.) агрессию против нашей страны", - говорится в заявлении Сариа.Ранее йеменский источник заявил РИА Новости, что израильские самолеты наносят авиаудары по порту Ходейда на западе Йемена, слышны мощные взрывы.
https://ria.ru/20250707/yemen-2027558272.html
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в мире, йемен, ходейда (город), ансар алла, израиль
В мире, Йемен, Ходейда (город), Ансар Алла, Израиль
ВВС хуситов отражают израильскую атаку

ВВС хуситов отражают израильскую атаку на Йемен

© AP Photo / Osamah AbdulrahmanАвиаудар в Сане, Йемен
Авиаудар в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Авиаудар в Сане, Йемен. Архивное фото
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КАИР, 7 июл - РИА Новости. Военно-воздушные силы йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) отражают израильскую атаку на Йемен, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
"Йеменские военно-воздушные силы (хуситы – ред.) в это время отражают сионистскую (израильскую – ред.) агрессию против нашей страны", - говорится в заявлении Сариа.
Ранее йеменский источник заявил РИА Новости, что израильские самолеты наносят авиаудары по порту Ходейда на западе Йемена, слышны мощные взрывы.
Авиаудар в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Израиль нанес удары по объектам в Йемене
Вчера, 00:28
 
В миреЙеменХодейда (город)Ансар АллаИзраиль
 
 
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