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Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в Запорожье - РИА Новости, 07.07.2025
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10:24 07.07.2025
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Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в Запорожье
Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в Запорожье - РИА Новости, 07.07.2025
Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в Запорожье
Серия взрывов и стрельба прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:24:00+03:00
2025-07-07T10:24:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Серия взрывов и стрельба прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступила оперативная информация от местных жителей, которые сообщают о серии взрывов и стрельбе из стрелкового оружия в городе", - сказал Рогов. По его словам, над городом также работает украинская ПВО, которая пытается сбить беспилотники, летящие по военным объектам ВСУ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в Запорожье

Рогов: в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Серия взрывов и стрельба прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Поступила оперативная информация от местных жителей, которые сообщают о серии взрывов и стрельбе из стрелкового оружия в городе", - сказал Рогов.
По его словам, над городом также работает украинская ПВО, которая пытается сбить беспилотники, летящие по военным объектам ВСУ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреРоссияЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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