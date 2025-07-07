Рейтинг@Mail.ru
Стала известна возможная причина взрыва в Рязани - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 07.07.2025 (обновлено: 19:08 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/vzryv-2027756517.html
Стала известна возможная причина взрыва в Рязани
Стала известна возможная причина взрыва в Рязани - РИА Новости, 07.07.2025
Стала известна возможная причина взрыва в Рязани
Взрыв в Рязани, предварительно, произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:58:00+03:00
2025-07-07T19:08:00+03:00
происшествия
рязань
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027750546_0:191:932:715_1920x0_80_0_0_12ac60e92affbc1e80ab9da4dc40de14.jpg
РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Взрыв в Рязани, предварительно, произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж, сообщил оперштаб региона.Как сообщал оперштаб, около 18.00 мск в Рязани, предварительно, в здании лаунж-бара произошёл взрыв. Один человек погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести."По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж. На месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.
https://ria.ru/20250707/kursk-2027725366.html
рязань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027750546_0:103:932:802_1920x0_80_0_0_18714d37c33a5104241c60afe2a6cda0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязань, россия
Происшествия, Рязань, Россия
Стала известна возможная причина взрыва в Рязани

Взрыв в лаунж-бара Рязани мог произойти от неосторожного обращения с гранатой

© Фото : соцсетиОперативные службы на месте взрыва у ТЦ "Малина" в Рязани
Оперативные службы на месте взрыва у ТЦ Малина в Рязани - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : соцсети
Оперативные службы на месте взрыва у ТЦ "Малина" в Рязани
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Взрыв в Рязани, предварительно, произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж, сообщил оперштаб региона.
Как сообщал оперштаб, около 18.00 мск в Рязани, предварительно, в здании лаунж-бара произошёл взрыв. Один человек погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести.
"По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж. На месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Марата в Курске - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Хинштейн рассказал, из-за чего произошел взрыв в доме в Курске
Вчера, 17:31
 
ПроисшествияРязаньРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала