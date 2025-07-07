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Стала известна возможная причина взрыва в Рязани
Стала известна возможная причина взрыва в Рязани - РИА Новости, 07.07.2025
Стала известна возможная причина взрыва в Рязани
Взрыв в Рязани, предварительно, произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:58:00+03:00
2025-07-07T18:58:00+03:00
2025-07-07T19:08:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Взрыв в Рязани, предварительно, произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж, сообщил оперштаб региона.Как сообщал оперштаб, около 18.00 мск в Рязани, предварительно, в здании лаунж-бара произошёл взрыв. Один человек погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести."По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж. На месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.
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происшествия, рязань, россия
Происшествия, Рязань, Россия
Стала известна возможная причина взрыва в Рязани
Взрыв в лаунж-бара Рязани мог произойти от неосторожного обращения с гранатой