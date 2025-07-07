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Взрыв в Рязани прогремел в здании лаундж-бара - РИА Новости, 07.07.2025
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18:58 07.07.2025 (обновлено: 20:42 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/vzryv-2027756264.html
Взрыв в Рязани прогремел в здании лаундж-бара
Взрыв в Рязани прогремел в здании лаундж-бара - РИА Новости, 07.07.2025
Взрыв в Рязани прогремел в здании лаундж-бара
В Рязани в здании лаундж-бара прогремел взрыв, один человек погиб, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:58:00+03:00
2025-07-07T20:42:00+03:00
рязань
происшествия
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РЯЗАНЬ, 7 июл — РИА Новости. В Рязани в здании лаундж-бара прогремел взрыв, один человек погиб, сообщил оперштаб региона."Сегодня, около 18 часов, на улице Соборной (предварительно, в здании лаундж-бара) произошел взрыв. Пострадали пять человек: один погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания нет", — говорится в публикации.По предварительным данным, причина — неосторожное обращение с гранатой: виновник ЧП принял ее за муляж.Как рассказали РИА Новости в экстренных службах города, инцидент произошел в двухэтажном здании напротив торгового центра "Малина".На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК, проверку инцидента организовала прокуратура.
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рязань, происшествия
Рязань, Происшествия
Взрыв в Рязани прогремел в здании лаундж-бара

В здании лаундж-бара в Рязани прогремел взрыв, погиб человек

© Фото : соцсетиОперативные службы на месте взрыва у ТЦ "Малина" в Рязани
Оперативные службы на месте взрыва у ТЦ Малина в Рязани - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : соцсети
Оперативные службы на месте взрыва у ТЦ "Малина" в Рязани
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РЯЗАНЬ, 7 июл — РИА Новости. В Рязани в здании лаундж-бара прогремел взрыв, один человек погиб, сообщил оперштаб региона.
"Сегодня, около 18 часов, на улице Соборной (предварительно, в здании лаундж-бара) произошел взрыв. Пострадали пять человек: один погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания нет", — говорится в публикации.
По предварительным данным, причина — неосторожное обращение с гранатой: виновник ЧП принял ее за муляж.
Как рассказали РИА Новости в экстренных службах города, инцидент произошел в двухэтажном здании напротив торгового центра "Малина".
На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК, проверку инцидента организовала прокуратура.
 
РязаньПроисшествия
 
 
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