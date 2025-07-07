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В жилом доме в Саратовской области прогремел взрыв, разрушены три квартиры
В жилом доме в Саратовской области прогремел взрыв, разрушены три квартиры - РИА Новости, 07.07.2025
В жилом доме в Саратовской области прогремел взрыв, разрушены три квартиры
В пятиэтажном жилом доме в Ершове Саратовской области произошел взрыв бытового газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:10:00+03:00
2025-07-07T14:10:00+03:00
2025-07-07T14:47:00+03:00
происшествия
саратовская область
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В пятиэтажном жилом доме в Ершове Саратовской области произошел взрыв бытового газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Дом пятиэтажный, газифицированный. В квартире на пятом этаже произошел взрыв бытового газа", — сказал собеседник агентства.По его словам, ударной волной разрушены три квартиры. Информация о причинах взрыва и пострадавших уточняется.Как добавили в районной администрации, после взрыва возник пожар. Инцидент произошел в доме №11 по улице Космонавтов около 14:20 (13:20 мск).По информации губернатора региона Романа Бусаргина, никто не пострадал. Сейчас идет тушение пожара, организована эвакуация жильцов поврежденного дома.
https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, саратовская область
Происшествия, Саратовская область
В жилом доме в Саратовской области прогремел взрыв, разрушены три квартиры
Три квартиры получили разрушения при взрыве газа в доме в саратовском Ершове
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В пятиэтажном жилом доме в Ершове Саратовской области произошел взрыв бытового газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Дом пятиэтажный, газифицированный. В квартире на пятом этаже произошел взрыв бытового газа", — сказал собеседник агентства.
По его словам, ударной волной разрушены три квартиры. Информация о причинах взрыва и пострадавших уточняется.
Как добавили в районной администрации, после взрыва возник пожар. Инцидент произошел в доме №11 по улице Космонавтов около 14:20 (13:20 мск).
По информации губернатора региона Романа Бусаргина, никто не пострадал. Сейчас идет тушение пожара, организована эвакуация жильцов поврежденного дома.