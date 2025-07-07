https://ria.ru/20250707/vzryv-2027661011.html

В жилом доме в Саратовской области прогремел взрыв, разрушены три квартиры

В жилом доме в Саратовской области прогремел взрыв, разрушены три квартиры - РИА Новости, 07.07.2025

В жилом доме в Саратовской области прогремел взрыв, разрушены три квартиры

В пятиэтажном жилом доме в Ершове Саратовской области произошел взрыв бытового газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:10:00+03:00

2025-07-07T14:10:00+03:00

2025-07-07T14:47:00+03:00

происшествия

саратовская область

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В пятиэтажном жилом доме в Ершове Саратовской области произошел взрыв бытового газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Дом пятиэтажный, газифицированный. В квартире на пятом этаже произошел взрыв бытового газа", — сказал собеседник агентства.По его словам, ударной волной разрушены три квартиры. Информация о причинах взрыва и пострадавших уточняется.Как добавили в районной администрации, после взрыва возник пожар. Инцидент произошел в доме №11 по улице Космонавтов около 14:20 (13:20 мск).По информации губернатора региона Романа Бусаргина, никто не пострадал. Сейчас идет тушение пожара, организована эвакуация жильцов поврежденного дома.

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

саратовская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратовская область