Рейтинг@Mail.ru
Вучич пообещал убрать баррикады в Земуне раньше срока в 48 часов - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/vuchich-2027794462.html
Вучич пообещал убрать баррикады в Земуне раньше срока в 48 часов
Вучич пообещал убрать баррикады в Земуне раньше срока в 48 часов - РИА Новости, 07.07.2025
Вучич пообещал убрать баррикады в Земуне раньше срока в 48 часов
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти уберут баррикады протестующих в белградском районе Земун раньше срока в 48 часов, который выдвинула Сербская РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T23:55:00+03:00
2025-07-07T23:55:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
воислав шешель
ана брнабич
беспорядки в белграде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg
БЕЛГРАД, 7 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти уберут баррикады протестующих в белградском районе Земун раньше срока в 48 часов, который выдвинула Сербская радикальная партия (СРП) Воислава Шешеля. Протестующие на днях перекрыли Главную улицу Земуна баррикадами из мусорных баков и подручных материалов, на въезде из центральной части Белграда. Штаб-квартира СРП находится в центре района, партия предупредила, что, если это не сделает МВД, ее сторонники-четники "организуют устранение баррикад". "Шешель дал какой-то срок, заявляю, что он его не дождется. Поэтому может не мучиться, чтобы люди не готовились к этим чудесам. Мы это все раньше очистим", - цитирует Вучича издание "Вечерне новости". Протесты с блокированием движения в Сербии продолжаются в последние дни при температуре около 40 градусов тепла. В понедельник протестующие призвали сторонников с 7.00 (8.00 мск) на несанкционированные акции в десятке точек Белграда. Высшая белградская прокуратура 2 июля отметила, что полиция может самостоятельно задерживать протестующих, блокирующих движение. Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попытались пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Пострадали 48 сотрудников МВД, были задержаны 77 человек. Председатель Скупщины и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.
https://ria.ru/20250704/vuchichi-2027074536.html
https://ria.ru/20250707/serbija-2027596042.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0b681a603c7c33da02194a4c6e241915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), александр вучич, воислав шешель, ана брнабич, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Воислав Шешель, Ана Брнабич, Беспорядки в Белграде
Вучич пообещал убрать баррикады в Земуне раньше срока в 48 часов

Президент Сербии Вучич: власти уберут баррикады в Земуне раньше срока Шешеля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 7 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти уберут баррикады протестующих в белградском районе Земун раньше срока в 48 часов, который выдвинула Сербская радикальная партия (СРП) Воислава Шешеля.
Протестующие на днях перекрыли Главную улицу Земуна баррикадами из мусорных баков и подручных материалов, на въезде из центральной части Белграда. Штаб-квартира СРП находится в центре района, партия предупредила, что, если это не сделает МВД, ее сторонники-четники "организуют устранение баррикад".
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Вучич призвал протестующих отказаться от блокирования Белграда
4 июля, 01:25
"Шешель дал какой-то срок, заявляю, что он его не дождется. Поэтому может не мучиться, чтобы люди не готовились к этим чудесам. Мы это все раньше очистим", - цитирует Вучича издание "Вечерне новости".
Протесты с блокированием движения в Сербии продолжаются в последние дни при температуре около 40 градусов тепла. В понедельник протестующие призвали сторонников с 7.00 (8.00 мск) на несанкционированные акции в десятке точек Белграда. Высшая белградская прокуратура 2 июля отметила, что полиция может самостоятельно задерживать протестующих, блокирующих движение.
Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попытались пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Пострадали 48 сотрудников МВД, были задержаны 77 человек. Председатель Скупщины и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.
Студенты и горожане перекрыли перекресток возле здания юридического факультета Белградского университета - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Белграде протестующие заблокировали улицы и транспортные развязки
Вчера, 09:51
 
В миреСербияБелград (город)Александр ВучичВоислав ШешельАна БрнабичБеспорядки в Белграде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала