https://ria.ru/20250707/vuchich-2027794462.html

Вучич пообещал убрать баррикады в Земуне раньше срока в 48 часов

Вучич пообещал убрать баррикады в Земуне раньше срока в 48 часов - РИА Новости, 07.07.2025

Вучич пообещал убрать баррикады в Земуне раньше срока в 48 часов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти уберут баррикады протестующих в белградском районе Земун раньше срока в 48 часов, который выдвинула Сербская РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T23:55:00+03:00

2025-07-07T23:55:00+03:00

2025-07-07T23:55:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

александр вучич

воислав шешель

ана брнабич

беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 7 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти уберут баррикады протестующих в белградском районе Земун раньше срока в 48 часов, который выдвинула Сербская радикальная партия (СРП) Воислава Шешеля. Протестующие на днях перекрыли Главную улицу Земуна баррикадами из мусорных баков и подручных материалов, на въезде из центральной части Белграда. Штаб-квартира СРП находится в центре района, партия предупредила, что, если это не сделает МВД, ее сторонники-четники "организуют устранение баррикад". "Шешель дал какой-то срок, заявляю, что он его не дождется. Поэтому может не мучиться, чтобы люди не готовились к этим чудесам. Мы это все раньше очистим", - цитирует Вучича издание "Вечерне новости". Протесты с блокированием движения в Сербии продолжаются в последние дни при температуре около 40 градусов тепла. В понедельник протестующие призвали сторонников с 7.00 (8.00 мск) на несанкционированные акции в десятке точек Белграда. Высшая белградская прокуратура 2 июля отметила, что полиция может самостоятельно задерживать протестующих, блокирующих движение. Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попытались пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Пострадали 48 сотрудников МВД, были задержаны 77 человек. Председатель Скупщины и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.

https://ria.ru/20250704/vuchichi-2027074536.html

https://ria.ru/20250707/serbija-2027596042.html

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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, воислав шешель, ана брнабич, беспорядки в белграде