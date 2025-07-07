Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на поселок в Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:08 07.07.2025 (обновлено: 23:09 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/vsu-2027789814.html
При атаке ВСУ на поселок в Белгородской области пострадали три человека
При атаке ВСУ на поселок в Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 07.07.2025
При атаке ВСУ на поселок в Белгородской области пострадали три человека
Белгородский поселок Борисовка атакован беспилотником ВСУ, ранены три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T23:08:00+03:00
2025-07-07T23:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Белгородский поселок Борисовка атакован беспилотником ВСУ, ранены три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Поселок Борисовка атакован беспилотником ВСУ. Ранены три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок. По предварительной информации, у всех пострадавших баротравмы. Бригады "скорой" доставляют одну женщину в городскую больницу №2 города Белгорода, полуторагодовалую девочку - в детскую областную клиническую больницу. Третьей пострадавшей оказали необходимую помощь на месте, она продолжит лечение амбулаторно", - написал он в Telegram-канале.Также Гладков уточнил, что в в результате детонации вражеского дрона во дворе многоквартирного дома повреждены шесть легковых автомобилей и выбиты окна в девяти квартирах."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы продолжают подомовой обход", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20250707/vsu--2027595111.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгород, Вячеслав Гладков
При атаке ВСУ на поселок в Белгородской области пострадали три человека

Гладков: ВСУ атаковали поселок в Белгородской области, пострадали три человека

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Белгородский поселок Борисовка атакован беспилотником ВСУ, ранены три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Поселок Борисовка атакован беспилотником ВСУ. Ранены три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок. По предварительной информации, у всех пострадавших баротравмы. Бригады "скорой" доставляют одну женщину в городскую больницу №2 города Белгорода, полуторагодовалую девочку - в детскую областную клиническую больницу. Третьей пострадавшей оказали необходимую помощь на месте, она продолжит лечение амбулаторно", - написал он в Telegram-канале.
Также Гладков уточнил, что в в результате детонации вражеского дрона во дворе многоквартирного дома повреждены шесть легковых автомобилей и выбиты окна в девяти квартирах.
"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы продолжают подомовой обход", - добавил Гладков.
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область 120 беспилотниками за сутки
Вчера, 09:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала