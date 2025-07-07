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При атаке ВСУ на поселок в Белгородской области пострадали три человека
При атаке ВСУ на поселок в Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 07.07.2025
При атаке ВСУ на поселок в Белгородской области пострадали три человека
Белгородский поселок Борисовка атакован беспилотником ВСУ, ранены три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T23:08:00+03:00
2025-07-07T23:08:00+03:00
2025-07-07T23:09:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Белгородский поселок Борисовка атакован беспилотником ВСУ, ранены три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Поселок Борисовка атакован беспилотником ВСУ. Ранены три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок. По предварительной информации, у всех пострадавших баротравмы. Бригады "скорой" доставляют одну женщину в городскую больницу №2 города Белгорода, полуторагодовалую девочку - в детскую областную клиническую больницу. Третьей пострадавшей оказали необходимую помощь на месте, она продолжит лечение амбулаторно", - написал он в Telegram-канале.Также Гладков уточнил, что в в результате детонации вражеского дрона во дворе многоквартирного дома повреждены шесть легковых автомобилей и выбиты окна в девяти квартирах."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы продолжают подомовой обход", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20250707/vsu--2027595111.html
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вооруженные силы украины, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгород, Вячеслав Гладков
При атаке ВСУ на поселок в Белгородской области пострадали три человека
Гладков: ВСУ атаковали поселок в Белгородской области, пострадали три человека