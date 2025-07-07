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ВСУ за сутки пять раз атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин
ВСУ за сутки пять раз атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.07.2025
ВСУ за сутки пять раз атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин
Украинские войска в понедельник атаковали территорию ДНР пять раз, применив ствольную артиллерию, включая кассетного типа, а также ударные беспилотники, сообщил РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T22:36:00+03:00
2025-07-07T22:36:00+03:00
2025-07-07T22:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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денис пушилин
иван приходько
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник атаковали территорию ДНР пять раз, применив ствольную артиллерию, включая кассетного типа, а также ударные беспилотники, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены пять вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале. Ранее в понедельник мэр Горловик Иван Приходько сообщал, что в результате вооруженной украинской агрессии погиб мирный житель. Пушилин уточнил, что погибшим оказался мужчина 1963 года рождения.
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донецкая народная республика, украина, денис пушилин, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Иван Приходько
ВСУ за сутки пять раз атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин
Пушилин: украинские войска в понедельник пять раз атаковали территорию ДНР