https://ria.ru/20250707/vsu-2027787617.html

ВСУ за сутки пять раз атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин

ВСУ за сутки пять раз атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.07.2025

ВСУ за сутки пять раз атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин

Украинские войска в понедельник атаковали территорию ДНР пять раз, применив ствольную артиллерию, включая кассетного типа, а также ударные беспилотники, сообщил РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T22:36:00+03:00

2025-07-07T22:36:00+03:00

2025-07-07T22:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

иван приходько

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник атаковали территорию ДНР пять раз, применив ствольную артиллерию, включая кассетного типа, а также ударные беспилотники, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены пять вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале. Ранее в понедельник мэр Горловик Иван Приходько сообщал, что в результате вооруженной украинской агрессии погиб мирный житель. Пушилин уточнил, что погибшим оказался мужчина 1963 года рождения.

https://ria.ru/20250306/dnr-2003505276.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, денис пушилин, иван приходько