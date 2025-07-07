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Командир рассказал о спасении десанта от удара ВСУ - РИА Новости, 07.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:32 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/vsu-2027782803.html
Командир рассказал о спасении десанта от удара ВСУ
Командир рассказал о спасении десанта от удара ВСУ - РИА Новости, 07.07.2025
Командир рассказал о спасении десанта от удара ВСУ
Российская боевая гусеничная машина БМД4, завозившая под артиллерийским огнем ВСУ штурмовиков "Днепра" на передовые позиции, была остановлена за пять секунд до... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T21:32:00+03:00
2025-07-07T21:32:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 7 июл - РИА Новости. Российская боевая гусеничная машина БМД4, завозившая под артиллерийским огнем ВСУ штурмовиков "Днепра" на передовые позиции, была остановлена за пять секунд до очередного удара, что спасло жизни всему экипажу и четырем десантникам, ехавшим "на броне", рассказал РИА Новости командир боевой машины с позывным "Сухой". "Была поставлена задача завезти пехоту в лесополосу. И уже выехали в район лесополосы, по нам начала работать "стволка" (ствольная артиллерия - ред.), минометы. Я находился сверху, получается по пояс (вылез - ред.) из машины. Повернулся назад, у меня пехота сзади на танке находилась, и увидел, как следом за нами идут прилеты один за другим. Догоняющие. У меня в голове сразу мысль, что следующий они скорее всего возьмут на упреждение, вот. Мы как раз в этот момент доехали до определенной точки, остановились и буквально через пару, пять секунд где-то, они взяли как раз таки на упреждение и прилет был буквально перед танком. То есть, если бы мы продолжили движение, это скорее всего был бы прямой прилет (по нам - ред.)", - сказал агентству десантник "Днепра". По его словам, "по воле Божьей, у нас была точка там, где нам нужно было остановится, и они ударили на упреждение и не попали". В БМД4 находился экипаж и четверо штурмовиков-десантников.
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вооруженные силы украины, россия, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
Командир рассказал о спасении десанта от удара ВСУ

Экипажу БМД и десанту ВС РФ удалось спастись от прямого попадания артиллерии ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 7 июл - РИА Новости. Российская боевая гусеничная машина БМД4, завозившая под артиллерийским огнем ВСУ штурмовиков "Днепра" на передовые позиции, была остановлена за пять секунд до очередного удара, что спасло жизни всему экипажу и четырем десантникам, ехавшим "на броне", рассказал РИА Новости командир боевой машины с позывным "Сухой".
"Была поставлена задача завезти пехоту в лесополосу. И уже выехали в район лесополосы, по нам начала работать "стволка" (ствольная артиллерия - ред.), минометы. Я находился сверху, получается по пояс (вылез - ред.) из машины. Повернулся назад, у меня пехота сзади на танке находилась, и увидел, как следом за нами идут прилеты один за другим. Догоняющие. У меня в голове сразу мысль, что следующий они скорее всего возьмут на упреждение, вот. Мы как раз в этот момент доехали до определенной точки, остановились и буквально через пару, пять секунд где-то, они взяли как раз таки на упреждение и прилет был буквально перед танком. То есть, если бы мы продолжили движение, это скорее всего был бы прямой прилет (по нам - ред.)", - сказал агентству десантник "Днепра".
По его словам, "по воле Божьей, у нас была точка там, где нам нужно было остановится, и они ударили на упреждение и не попали".
В БМД4 находился экипаж и четверо штурмовиков-десантников.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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