https://ria.ru/20250707/vsu-2027568682.html

ВСУ грабят жителей Сумской области из-за плохого снабжения

ВСУ грабят жителей Сумской области из-за плохого снабжения - РИА Новости, 07.07.2025

ВСУ грабят жителей Сумской области из-за плохого снабжения

Военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ грабят жителей Сумской области из-за плохого снабжения боевых подразделений на передовой, сообщили РИА... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T03:53:00+03:00

2025-07-07T03:53:00+03:00

2025-07-07T04:08:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ грабят жителей Сумской области из-за плохого снабжения боевых подразделений на передовой, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."В Сумской области участились случаи мародёрства, военные 92-й отдельной штурмовой бригады (92 ОШБр) массово обворовывают дома местных жителей, эвакуированных из-за боевых действий", — сказал собеседник агентства.По его словам, из домов выносят ценные вещи, бытовые приборы, плиты, холодильники, электроинструменты и мотоблоки — все, что можно продать или использовать в личных целях."Возмущенные жители разграбленных домов подают заявления в полицию", — добавил источник.Как отметил собеседник агентства, в полиции признают, что шансов вернуть похищенное имущество практически нет."Причиной мародерства украинских военнослужащих служат проблемы с обеспечением в подразделении. Сначала они ищут еду в брошенных домах, а затем забирают технику и ценные вещи", — пояснил он.Ситуация в Сумской областиПрезидент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ сообщил о создании зоны безопасности в этом регионе. Основные детали заявления:

https://ria.ru/20250507/vsu-2015708425.html

https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027404022.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сумская область, вооруженные силы украины, в мире, украина