ВСУ грабят жителей Сумской области из-за плохого снабжения
Боевики 92-й бригады ВСУ мародерствуют в Сумской области из-за плохого снабжения
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ грабят жителей Сумской области из-за плохого снабжения боевых подразделений на передовой, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Сумской области участились случаи мародёрства, военные 92-й отдельной штурмовой бригады (92 ОШБр) массово обворовывают дома местных жителей, эвакуированных из-за боевых действий", — сказал собеседник агентства.
По его словам, из домов выносят ценные вещи, бытовые приборы, плиты, холодильники, электроинструменты и мотоблоки — все, что можно продать или использовать в личных целях.
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"Возмущенные жители разграбленных домов подают заявления в полицию", — добавил источник.
Как отметил собеседник агентства, в полиции признают, что шансов вернуть похищенное имущество практически нет.
"Причиной мародерства украинских военнослужащих служат проблемы с обеспечением в подразделении. Сначала они ищут еду в брошенных домах, а затем забирают технику и ценные вещи", — пояснил он.
Ситуация в Сумской области
Президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ сообщил о создании зоны безопасности в этом регионе. Основные детали заявления:
- Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
- результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
- ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
- у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
- действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта;
- Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
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