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ВСУ грабят жителей Сумской области из-за плохого снабжения - РИА Новости, 07.07.2025
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03:53 07.07.2025 (обновлено: 04:08 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/vsu-2027568682.html
ВСУ грабят жителей Сумской области из-за плохого снабжения
ВСУ грабят жителей Сумской области из-за плохого снабжения - РИА Новости, 07.07.2025
ВСУ грабят жителей Сумской области из-за плохого снабжения
Военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ грабят жителей Сумской области из-за плохого снабжения боевых подразделений на передовой, сообщили РИА... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T03:53:00+03:00
2025-07-07T04:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
в мире
украина
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ грабят жителей Сумской области из-за плохого снабжения боевых подразделений на передовой, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."В Сумской области участились случаи мародёрства, военные 92-й отдельной штурмовой бригады (92 ОШБр) массово обворовывают дома местных жителей, эвакуированных из-за боевых действий", — сказал собеседник агентства.По его словам, из домов выносят ценные вещи, бытовые приборы, плиты, холодильники, электроинструменты и мотоблоки — все, что можно продать или использовать в личных целях."Возмущенные жители разграбленных домов подают заявления в полицию", — добавил источник.Как отметил собеседник агентства, в полиции признают, что шансов вернуть похищенное имущество практически нет."Причиной мародерства украинских военнослужащих служат проблемы с обеспечением в подразделении. Сначала они ищут еду в брошенных домах, а затем забирают технику и ценные вещи", — пояснил он.Ситуация в Сумской областиПрезидент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ сообщил о создании зоны безопасности в этом регионе. Основные детали заявления:
https://ria.ru/20250507/vsu-2015708425.html
https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027404022.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сумская область, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
ВСУ грабят жителей Сумской области из-за плохого снабжения

Боевики 92-й бригады ВСУ мародерствуют в Сумской области из-за плохого снабжения

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ грабят жителей Сумской области из-за плохого снабжения боевых подразделений на передовой, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Сумской области участились случаи мародёрства, военные 92-й отдельной штурмовой бригады (92 ОШБр) массово обворовывают дома местных жителей, эвакуированных из-за боевых действий", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, из домов выносят ценные вещи, бытовые приборы, плиты, холодильники, электроинструменты и мотоблоки — все, что можно продать или использовать в личных целях.
«
"Возмущенные жители разграбленных домов подают заявления в полицию", — добавил источник.
Как отметил собеседник агентства, в полиции признают, что шансов вернуть похищенное имущество практически нет.
"Причиной мародерства украинских военнослужащих служат проблемы с обеспечением в подразделении. Сначала они ищут еду в брошенных домах, а затем забирают технику и ценные вещи", — пояснил он.
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Ситуация в Сумской области

Президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ сообщил о создании зоны безопасности в этом регионе. Основные детали заявления:
  • Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
  • результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
  • ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
  • у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
  • действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта;
  • Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
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