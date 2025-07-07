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ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 07.07.2025
ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
Украинские войска потеряли за сутки более 440 военнослужащих, пять бронемашин в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:04:00+03:00
2025-07-07T12:04:00+03:00
2025-07-07T12:09:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 440 военнослужащих, пять бронемашин в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям шести механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригады, бригады беспилотных систем и двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Суворово, Муравка, Родинское и Гришино Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 пикапов и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, димитров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красноармейск, Димитров
ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
МО: ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки