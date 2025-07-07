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ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 07.07.2025

ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

Украинские войска потеряли за сутки более 440 военнослужащих, пять бронемашин в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:04:00+03:00

2025-07-07T12:04:00+03:00

2025-07-07T12:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

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красноармейск

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 440 военнослужащих, пять бронемашин в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям шести механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригады, бригады беспилотных систем и двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Суворово, Муравка, Родинское и Гришино Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 пикапов и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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красноармейск

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, димитров