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ВСУ атаковали Белгородскую область 120 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 07.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:47 07.07.2025 (обновлено: 12:02 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/vsu--2027595111.html
ВСУ атаковали Белгородскую область 120 беспилотниками за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область 120 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 07.07.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область 120 беспилотниками за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области 120 беспилотниками, два человека погибли, один пострадал, сообщил глава... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:47:00+03:00
2025-07-07T12:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
шебекино
белгород
происшествия
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БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области 120 беспилотниками, два человека погибли, один пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 41 населенный пункт попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 73 боеприпаса и сбиты 67 дронов. Различные повреждения выявлены в 7 частных домовладениях, двух сельхозпредприятиях, комбайне, объекте связи, коммерческом и социальном объектах, административном здании и 18 транспортных средствах. "В Краснояружском районе… выпущено 53 боеприпаса в ходе 8 обстрелов и совершены атаки 21 беспилотника… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Графовка, Максимовка, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Гордюшкин подверглись атакам 37 беспилотников, 28 из которых сбиты и подавлены. На участке автодороги Шебекино - Белгород в результате атаки дрона на легковой автомобиль погибли два мирных жителя. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам нанесены удары 11 беспилотников, ранен мужчина. В Борисовском районе по четырем населенным пунктам совершены атаки 5 дронов. В Валуйском округе три села подверглись атакам 15 беспилотников. В Волоконовском районе по селу Борисовка и хутору Шаховка совершены атаки 3 беспилотников. В Грайворонском округе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам 20 боеприпасами и атакам 8 БПЛА. Над Белгородом, Алексеевским округом, Вейделевским и Чернянским районами системой ПВО сбиты 20 беспилотников самолётного типа. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250703/vsu-2026908297.html
белгородская область
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вячеслав гладков, белгородская область, шебекино, белгород, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Шебекино, Белгород, Происшествия
ВСУ атаковали Белгородскую область 120 беспилотниками за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область 120 беспилотниками за сутки, двое погибли

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
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БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области 120 беспилотниками, два человека погибли, один пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 41 населенный пункт попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 73 боеприпаса и сбиты 67 дронов. Различные повреждения выявлены в 7 частных домовладениях, двух сельхозпредприятиях, комбайне, объекте связи, коммерческом и социальном объектах, административном здании и 18 транспортных средствах.
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"В Краснояружском районе… выпущено 53 боеприпаса в ходе 8 обстрелов и совершены атаки 21 беспилотника… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Графовка, Максимовка, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Гордюшкин подверглись атакам 37 беспилотников, 28 из которых сбиты и подавлены. На участке автодороги Шебекино - Белгород в результате атаки дрона на легковой автомобиль погибли два мирных жителя. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам нанесены удары 11 беспилотников, ранен мужчина. В Борисовском районе по четырем населенным пунктам совершены атаки 5 дронов. В Валуйском округе три села подверглись атакам 15 беспилотников. В Волоконовском районе по селу Борисовка и хутору Шаховка совершены атаки 3 беспилотников. В Грайворонском округе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам 20 боеприпасами и атакам 8 БПЛА. Над Белгородом, Алексеевским округом, Вейделевским и Чернянским районами системой ПВО сбиты 20 беспилотников самолётного типа.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьШебекиноБелгородПроисшествия
 
 
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