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ВСУ атаковали грузовое авто в Белгородской области, пострадал водитель

ВСУ атаковали грузовое авто в Белгородской области, пострадал водитель - РИА Новости, 07.07.2025

ВСУ атаковали грузовое авто в Белгородской области, пострадал водитель

Украинский дрон атаковал грузовой автомобиль в селе Борисовка Волоконовского района, ранен водитель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:21:00+03:00

2025-07-07T09:21:00+03:00

2025-07-07T09:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал грузовой автомобиль в селе Борисовка Волоконовского района, ранен водитель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Борисовка Волоконовского района дроном ВСУ атакована "Газель". Ранен водитель. Мужчину со множественными осколочными ранениями лица, рук и ног бойцы подразделения "Орлан" вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что транспортное средство получило повреждения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, происшествия, вооруженные силы украины, вячеслав гладков