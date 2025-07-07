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ВСУ атаковали грузовое авто в Белгородской области, пострадал водитель
ВСУ атаковали грузовое авто в Белгородской области, пострадал водитель - РИА Новости, 07.07.2025
ВСУ атаковали грузовое авто в Белгородской области, пострадал водитель
Украинский дрон атаковал грузовой автомобиль в селе Борисовка Волоконовского района, ранен водитель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:21:00+03:00
2025-07-07T09:21:00+03:00
2025-07-07T09:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал грузовой автомобиль в селе Борисовка Волоконовского района, ранен водитель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Борисовка Волоконовского района дроном ВСУ атакована "Газель". Ранен водитель. Мужчину со множественными осколочными ранениями лица, рук и ног бойцы подразделения "Орлан" вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что транспортное средство получило повреждения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, происшествия, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали грузовое авто в Белгородской области, пострадал водитель
ВСУ атаковали грузовое авто в Борисовке под Белгородом, пострадал водитель