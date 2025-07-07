https://ria.ru/20250707/vrach-2027567295.html

Врач объяснила, почему в жару снижается аппетит

Врач объяснила, почему в жару снижается аппетит - РИА Новости, 07.07.2025

Врач объяснила, почему в жару снижается аппетит

Снижение аппетита в жару происходит из-за уменьшения потребности в калориях и является защитной реакцией организма, рассказала РИА Новости врач-терапевт... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T03:16:00+03:00

2025-07-07T03:16:00+03:00

2025-07-07T03:16:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

здоровье

еда

яна шмелева (врач)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Снижение аппетита в жару происходит из-за уменьшения потребности в калориях и является защитной реакцией организма, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Яна Шмелева. "Стоит также помнить, что во время жары снижение аппетита — это абсолютно нормальное явление, вызванное защитной реакцией нашего организма. Летом потребность в калориях меньше, а значит, и аппетит снижается", - сказала Шмелева. В связи с этой особенностью врач рекомендует изменить режим питания. Так, время ужина стоит перенести на более позднее прохладное время, а завтрак и обед, наоборот, съесть на час раньше. В жару стоит исключить жирные продукты, отдавая предпочтение низкокалорийным блюдам, например, салатам, фруктам, ягодам. Половину рациона должны составлять растительные и кисломолочные продукты. "Диетология отмечает, что холодные кисломолочные супы — это идеальный вариант для обеда в жару. Кроме воды, рекомендуется пить травяные чаи и прохладительные жидкие блюда. Не следует злоупотреблять напитками с сахаром, такими как кофе, лимонад, сок. Алкоголь тоже не лучший напиток для жаркого лета", - отметила Шмелева. Домашнюю еду врач рекомендует готовить небольшими порциями и не хранить за пределами холодильника более двух часов. Особенно это касается белковой пищи: молочных продуктов, рыбы, мягкого творога, яиц, мясных блюд. "Обязательно соблюдать гигиену — мыть руки, а также тщательно мыть продукты сразу после покупки. Если какая-то еда вызывает у вас даже минимальные сомнения в своей свежести — лучше не рисковать", - добавила терапевт.

https://ria.ru/20250615/ekspert-2022919550.html

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Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, здоровье, еда, яна шмелева (врач)