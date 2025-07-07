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Владелец парка "Тайган", пострадавший от нападения льва, вышел на работу

Владелец парка "Тайган", пострадавший от нападения льва, вышел на работу - РИА Новости, 07.07.2025

Владелец парка "Тайган", пострадавший от нападения льва, вышел на работу

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, вышел на работу, сообщила РИА Новости официальный представитель парка... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:05:00+03:00

2025-07-07T13:05:00+03:00

2025-07-07T13:05:00+03:00

республика крым

россия

краснодар

олег зубков

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, вышел на работу, сообщила РИА Новости официальный представитель парка Татьяна Алексагина. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщало, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. Представители парка позднее сообщили, что Зубков пошел на поправку, жизненно важные органы не задеты. Отмечалось, что льва во время инцидента спровоцировал резкий звук закрывающейся двери. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. После нескольких проведенных операций Зубкова выписали, он вернулся в Крым. "Олег Алексеевич (Зубков - ред.) находится в парке и полностью руководит рабочим процессом", - сказала РИА Новости Алексагина. Как сообщили в пресс-службе парка, что у Зубкова на вторник 8 июля в сафари-парке запланирована пресс-конференция, на которой он ответит на все интересующие журналистов вопросы. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 100 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250627/zubkov--2025731960.html

республика крым

россия

краснодар

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республика крым, россия, краснодар, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф)