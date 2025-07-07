https://ria.ru/20250707/vinnitsa-2027618906.html

Винницкий военкомат сообщил о приостановке работы

Винницкий военкомат сообщил о приостановке работы - РИА Новости, 07.07.2025

Винницкий военкомат сообщил о приостановке работы

Винницкий областной военкомат в понедельник сообщил, что приостанавливает работу по основному адресу в связи с "напряженной ситуацией в стране". РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T11:19:00+03:00

2025-07-07T11:19:00+03:00

2025-07-07T14:32:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Винницкий областной военкомат в понедельник сообщил, что приостанавливает работу по основному адресу в связи с "напряженной ситуацией в стране". Накануне Сухопутные войска ВСУ сообщили о взрыве в здании военкомата в Кременчуге Полтавской области. "Учитывая напряженную ситуацию в стране и с целью обеспечения жизни и здоровья граждан Винницкий областной ТЦК и СП (военкомат – ред.) сейчас приостанавливает свою деятельность по адресу: улица Даниила Галицкого, 31", говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* военкомата. При этом называются новые адреса, где будут решаться вопросы медицинского обеспечения, социальных и других вопросов. Позднее Винницкий областной военкомат сообщил, что их личный состав был рассредоточен, а мобилизация продолжается согласно плану.Украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале сообщило, что в течение последней недели были зафиксированы удары по военкоматам в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20250626/ukraina-2025479862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кременчуг, полтавская область, россия, вооруженные силы украины, страна.ua