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Винницкий военкомат сообщил о приостановке работы - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 07.07.2025 (обновлено: 14:32 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/vinnitsa-2027618906.html
Винницкий военкомат сообщил о приостановке работы
Винницкий военкомат сообщил о приостановке работы - РИА Новости, 07.07.2025
Винницкий военкомат сообщил о приостановке работы
Винницкий областной военкомат в понедельник сообщил, что приостанавливает работу по основному адресу в связи с "напряженной ситуацией в стране". РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:19:00+03:00
2025-07-07T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
кременчуг
полтавская область
россия
вооруженные силы украины
страна.ua
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Винницкий областной военкомат в понедельник сообщил, что приостанавливает работу по основному адресу в связи с "напряженной ситуацией в стране". Накануне Сухопутные войска ВСУ сообщили о взрыве в здании военкомата в Кременчуге Полтавской области. "Учитывая напряженную ситуацию в стране и с целью обеспечения жизни и здоровья граждан Винницкий областной ТЦК и СП (военкомат – ред.) сейчас приостанавливает свою деятельность по адресу: улица Даниила Галицкого, 31", говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* военкомата. При этом называются новые адреса, где будут решаться вопросы медицинского обеспечения, социальных и других вопросов. Позднее Винницкий областной военкомат сообщил, что их личный состав был рассредоточен, а мобилизация продолжается согласно плану.Украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале сообщило, что в течение последней недели были зафиксированы удары по военкоматам в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026404711.html
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026128991.html
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в мире, кременчуг, полтавская область, россия, вооруженные силы украины, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременчуг, Полтавская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
Винницкий военкомат сообщил о приостановке работы

Винницкий облвоенкомат приостановил работу из-за напряженной ситуации в стране

© Flickr / Alexander Melnik Украинский флаг на здании в городе Винница
Украинский флаг на здании в городе Винница - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Flickr / Alexander Melnik
Украинский флаг на здании в городе Винница. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Винницкий областной военкомат в понедельник сообщил, что приостанавливает работу по основному адресу в связи с "напряженной ситуацией в стране".
Накануне Сухопутные войска ВСУ сообщили о взрыве в здании военкомата в Кременчуге Полтавской области.
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"Учитывая напряженную ситуацию в стране и с целью обеспечения жизни и здоровья граждан Винницкий областной ТЦК и СП (военкомат – ред.) сейчас приостанавливает свою деятельность по адресу: улица Даниила Галицкого, 31", говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* военкомата.
При этом называются новые адреса, где будут решаться вопросы медицинского обеспечения, социальных и других вопросов.
Позднее Винницкий областной военкомат сообщил, что их личный состав был рассредоточен, а мобилизация продолжается согласно плану.
Украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале сообщило, что в течение последней недели были зафиксированы удары по военкоматам в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременчугПолтавская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
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